Η ΑΕΚ γνώρισε βαριά ήττα στον πρώτο προημιτελικό του Conference League στη Μαδρίτη, με τη Ράγιο Βαγιεκάνο να επικρατεί 3-0 και να βάζει… 1,5 πόδι στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι «κιτρινόμαυροι» πλήρωσαν τα λάθη τους απέναντι σε μια κυνική και αποτελεσματική ισπανική ομάδα, ενώ πλέον θα χρειαστεί μια επική ανατροπή στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας.

Σκόρερ: 2′ Ακχομάχ, 45+2′ Λόπεθ, 74′ πεν. Παλαθόν

Βήμα πρόκρισης για τη Μάιντζ που κέρδισε εύκολα το Στρασβούργο

Η Μάιντζ κέρδισε με 2-0 τη Στρασμπούρ κι έκανε άλμα πρόκρισης. Η ιστορική νίκη αυτή φέρνει τη Μάιντζ σε πλεονεκτική θέση για την πρόκριση στα ημιτελικά, όπου θα βρει απέναντί της τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο.

Η επιτυχία αυτή λειτουργεί ως σημαντικό άλμα προς τα ημιτελικά του Conference League, δίνοντας στην ομάδα τη σταθερότητα που χρειάζεται για να διατηρήσει τον έλεγχο της κατάστασης στη ρεβάνς.

Ο Σανό στο 11′ άνοιξε το σκορ για το σύνολο του Ουρς Φίσερ, με τον Πος να διαμορφώνει στο 19′ το τελικό 2-0.

Σκόρερ: 11′ Σανό, 19′ Πος

Σημαντικό βήμα πρόκρισης για την Κρίσταλ Πάλας στα ημιτελικά με 3-0 επί της Φιορεντίνα

Η Κρίσταλ Πάλας έκανε ένα καθοριστικό βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League, επικρατώντας 3-0 της Φιορεντίνα στο Σέλχαρστ Παρκ.

Η ομάδα του Λονδίνου αξιοποίησε την ξεκούραση και την ενέργεια των παικτών της, απέναντι σε μια ομάδα που είχε περισσότερη εμπειρία αλλά λιγότερη φρεσκάδα, αποκτώντας ισχυρό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στην Ιταλία.

Το ματς κρίθηκε από νωρίς, με τον Ματετά να ανοίγει το σκορ στο 21’ μετά από αμφισβητούμενο πέναλτι που επιβεβαίωσε το VAR. Παρά την πίεση της Φιορεντίνα, οι Λονδρέζοι διατήρησαν την ψυχραιμία τους και στο 31’ ο Μίτσελ διπλασίασε τα τέρματα για την Κρίσταλ Πάλας, εκμεταλλευόμενος την επαναφορά μετά την απόκρουση του Ντε Χέα.

Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε στις καθυστερήσεις, με κεφαλιά του Σαρ από σέντρα του Καμάντα για το τελικό 3-0.

Σκόρερ: 24′ πεν. Ματετά, 31′ Μίτσελ, 90′ Σαρ

Ο Άλισον «εκτέλεσε» την Άλκμααρ στο φινάλε και στέλνει τη Σαχτάρ στους «4»

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League, επικρατώντας 3-0 της Άλκμααρ. Η ουκρανική ομάδα, που δεν είχε ξαναφτάσει σε αυτό το στάδιο από το 2020, έδειξε αποφασιστικότητα και συγκέντρωση, θέτοντας τις βάσεις για να βρεθεί ανάμεσα στους «4» της διοργάνωσης.

Το ματς κρίθηκε στο φινάλε, με τον Άλισον να σημειώνει καθοριστικό γκολ που διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Παρά την πίεση της Άλκμααρ, η Σαχτάρ διατήρησε τον έλεγχο και αξιοποίησε τις ευκαιρίες της, αφήνοντας την ολλανδική ομάδα σε δύσκολη θέση ενόψει της ρεβάνς.

Η νίκη αυτή φέρνει τη Σαχτάρ σε ισχυρή θέση για την πρόκριση, με τον αντίπαλο στα ημιτελικά να προκύπτει από το ζευγάρι Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα.

Σκόρερ: 72′ Πεδρίνιο, 81′, 83′ Σαντάνα

Το πρόγραμμα στα προημιτελικά

Πέμπτη 16/04

19:45 Άλμααρ – Σαχτάρ

22:00 ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο

22:00 Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας

22:00 Στρασβούργο – Μάιντς

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά