Δεκάδες σπίτια στην Αττική έχουν γίνει στόχος της περιβόητης «θηλυκής» συμμορίας διαρρηκτών, που δρα με ταχύτητα και μεθοδικότητα, εκμεταλλευόμενη την απουσία των ιδιοκτητών. Τρεις γυναίκες εισβάλλουν σε κατοικίες και μέσα σε λίγα μόλις λεπτά καταφέρνουν να αρπάξουν χρήματα και τιμαλφή, χωρίς να αφήνουν πίσω τους ίχνη.

Ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας

Σε πρόσφατο περιστατικό στη Νέα Φιλαδέλφεια, οι ιδιοκτήτες παρακολούθησαν σε ζωντανή μετάδοση τη δράση της συμμορίας μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Σύμφωνα με όσα περιγράφουν, μόλις οι δράστιδες αντιλήφθηκαν ότι καταγράφονται, μία από αυτές γύρισε την κάμερα ασφαλείας, καλύπτοντας το οπτικό πεδίο για περίπου δυόμισι λεπτά, ενώ οι άλλες δύο παρέμεναν στην είσοδο λειτουργώντας ως «τσιλιαδόροι».

«Μας ήρθε ειδοποίηση από την κάμερα ότι υπήρχε κίνηση μέσα στο σπίτι και πανικοβληθήκαμε. Καλέσαμε αμέσως την Αστυνομία. Η μία έκανε όλη τη δουλειά, ενώ οι άλλες δύο κρατούσαν τσίλιες», ανέφερε χαρακτηριστικά το θύμα της διάρρηξης.

Αφού άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα από το διαμέρισμα, οι δράστιδες εξαφανίστηκαν από το σημείο χωρίς να γίνουν αντιληπτές.

«Πήραν αρκετά χρυσαφικά που βρίσκονταν σε εμφανές σημείο. Δεν πρόλαβαν να ψάξουν καλά, επειδή η κάμερα είχε και συναγερμό», πρόσθεσε το ίδιο θύμα.