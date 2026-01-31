Ο Κώστας Σλούκας τοποθετήθηκε μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Βιλερμπάν στη Γαλλία με 79-78, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο αρχηγός των «πρασίνων», στις δηλώσεις του μετά το φινάλε της αναμέτρησης, στάθηκε στη μεγάλη σημασία του αποτελέσματος, χαρακτηρίζοντας το παιχνίδι ως must-win, ενώ υπογράμμισε πως ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, παρότι σε ορισμένα διαστήματα παρουσίασε αστάθεια και έλλειψη συγκέντρωσης.

Οι δηλώσεις του Κώστα Σλούκα

«Νομίζω πως κατά κύριο λόγο ελέγχαμε το παιχνίδι. Για εμάς ήταν ένα must-win παιχνίδι μετά από κάποια κακά αποτελέσματα που είχαμε. Ήταν μία καλή νίκη απόψε. Είχαμε κάποια αναστάτωση, όμως γενικά ελέγχαμε το παιχνίδι».

Για τη σημασία της εκτός έδρας νίκης: «Μιλάμε για έναν μαραθώνιο. η EuroLeague έχει πολλά παιχνίδια. Το σημαντικότερο είναι να είσαι ανταγωνιστικός και να παίζεις σε καλό επίπεδο σε επίθεση και άμυνα και πιστεύω σήμερα το κάναμε σε καλό βαθμό στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού».