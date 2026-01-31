Ο Παναθηναϊκός, χωρίς ιδιαίτερη λάμψη και μακριά από εντυπωσιακές εμφανίσεις, έκανε το αυτονόητο και έφυγε νικητής από τη Γαλλία απέναντι στη Βιλερμπάν για την 25η αγωνιστική της EuroLeague, παρότι στο φινάλε είδε τη διαφορά που είχε «χτίσει» νωρίτερα να εξανεμίζεται.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «πράσινοι» συνέχισαν την ανοδική τους πορεία στη βαθμολογία της διοργάνωσης, αφήνοντας πίσω το κακό διάστημα που συνόδευσε το ξεκίνημα του νέου έτους.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Εργκίν Αταμάν προχώρησε σε δηλώσεις, αναφερόμενος στην εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του στο παρκέ της LDLC Arena, επισημαίνοντας τόσο τη σταθερή αμυντική παρουσία για μεγάλο μέρος του αγώνα όσο και την κακή διαχείριση στα τελευταία λεπτά.

Ο Τούρκος τεχνικός τόνισε πως ο Παναθηναϊκός είχε τον απόλυτο έλεγχο στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα, ωστόσο κάποια αδικαιολόγητα λάθη στο φινάλε επέτρεψαν στη Βιλερμπάν να μειώσει αισθητά τη διαφορά.

Οι δηλώσεις του Τούρκου τεχνικού:

«Ελέγχαμε το παιχνίδι, ήμασταν μπροστά με αρκετούς πόντους. Στα τελευταία δυο λεπτά της αναμέτρησης κάναμε ντροπιαστικά λάθη και τους επιτρέψαμε να μειώσουν τη διαφορά. Στη φάση που είμαστε είναι σημαντικό να κερδίζουμε αυτά τα παιχνίδια. Ο Κώστας Σλούκας έκανε ένα τρομερό παιχνίδι και μας βοήθησε να φτάσουμε στη νίκη.

Κάθε παιχνίδι μετράει. Η Βιλερμπάν στην έδρα της είναι μια επικίνδυνη ομάδα αλλά σήμερα ήρθαμε εδώ αποφασισμένοι να πάρουμε τη νίκη με την εξαιρετική άμυνά μας. Τα τελευταία δύο λεπτά κάναμε λάθη και τους επιτρέψαμε να πάρουν καλάθια, αλλά χωρίς τον Κέντρικ Ναν, ο Σλούκας ανέλαβε την ευθύνη, όπως και ο Γκραντ. Έχουμε μερικούς παίκτες που ευτυχώς είναι σε αυτό το επίπεδο και μπορούν να βοηθήσουν γιατί κάποιοι άλλοι έπαιξαν με ντροπιαστικό τρόπο και δεν μπορούν να παίζουν σε αυτό το επίπεδο επομένως θα χρησιμοποιούμε μόνο αυτούς που μπορούν».