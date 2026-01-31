Ο Βασίλης Σπανούλης εμφανίστηκε ιδιαίτερα προβληματισμένος μετά την εντός έδρας ήττα της Μονακό από τη Βίρτους Μπολόνια και δεν έκρυψε την έντονη δυσαρέσκειά του για την κατάσταση που επικρατεί στον σύλλογο, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε εξωαγωνιστικό επίπεδο.

Παρότι η ομάδα του είχε τον έλεγχο του αγώνα και βρέθηκε μπροστά ακόμη και με διψήφια διαφορά, η έλλειψη φρεσκάδας και βάθους στο ρόστερ αποδείχθηκε καθοριστική στο φινάλε, με αποτέλεσμα η Μονακό να γνωρίσει την τρίτη συνεχόμενη ήττα της στη EuroLeague, αυτή τη φορά με 84-82 μέσα στο Πριγκιπάτο.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα, τονίζοντας πως οι δυσκολίες αυτές έχουν επηρεάσει άμεσα την καθημερινότητα και την εικόνα του αγωνιστικού τμήματος.

Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη:

«Πρέπει να αντιδράσουμε, αλλά με όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μονακό, οι παίκτες τα διαβάζουν. Και δεν είναι και για μένα εύκολο να εύκολο να εξηγώ τι γίνεται. Πρέπει να βρεθεί λύση. Δεν είναι φυσιολογικό όλο αυτό. Έχουμε 12 παίκτες και όλες οι άλλες ομάδες έχουν 17-18. Δεν μπορούμε ούτε προπόνηση να κάνουμε.

Οι ίδιοι παίκτες παίζουν, οι ίδιοι βγάζουν όλη την προπόνηση. Ποτέ δεν μίλησα και δεν μιλάω επειδή χάσαμε. Είμαι υπερήφανος για την ομάδα και τους παίκτες μου, αλλά δεν μπορώ να μείνω έξω από αυτό. Πρέπει να βρεθεί λύση και να μην έχουμε πράγματα εκτός μπάσκετ να μας απασχολούν. Γιατί είναι ξεκάθαρο πως μας απασχολούν.

Δεν είναι δική μου δουλειά να μιλάω για αυτό. Δουλειά μου είναι να προετοιμάσω την ομάδα για τα παιχνίδια. Είχαμε έναν παίκτη εδώ, τον Κόρι Τζόσεφ και κανείς δεν ξέρει τι συνέβη. Έφυγε. Να ήμασταν έστω 14, αλλά δεν είμαστε ούτε 13. Ο Μακούντ είναι τραυματίας. Δεν μπορούμε να παίξουμε μπάσκετ. Οι ίδιοι παίκτες παίζουν στο πρωτάθλημα και οι ίδιοι στην Ευρωλίγκα. Πού το είδατε αυτό; Που συμβαίνει αυτό στην Ευρώπη; Πουθενά! Δεν είναι εύκολο να παίζεις 9 μήνες και να είσαι συνεπής.

Δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν είναι δική μου η ευθύνη».