Ισλανδία και Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης, καθώς η πρωθυπουργός Κριστρούν Φροσταντότιρ ανακοίνωσε ότι η χώρα θα προχωρήσει τους επόμενους μήνες σε δημοψήφισμα για την ένταξή της στην ΕΕ.

«Τους επόμενους μήνες, θα εργαστούμε στην Ισλανδία για την προετοιμασία του δημοψηφίσματος, ενός δημοψηφίσματος για την πιθανή επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε η Φροσταντότιρ μετά τη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ.

Το Ρέικιαβικ είχε εγκαταλείψει το 2013 τις ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ, έπειτα από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, οι εξελίξεις των τελευταίων ετών φαίνεται να έχουν αλλάξει το κλίμα στη χώρα.

Η αύξηση του κόστους διαβίωσης και ο πόλεμος που συνεχίζεται στην Ουκρανία έχουν αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον της νησιωτικής χώρας για την ευρωπαϊκή προοπτική, όπως καταδεικνύουν οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις.

Η ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ και η υιοθέτηση του ευρώ

Παράλληλα η υιοθέτηση του ευρώ από τη Βουλγαρία την 1η Ιανουαρίου 2026 αναδιαμορφώνει τον επενδυτικό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Για πρώτη φορά, η βουλγαρική χρηματιστηριακή αγορά καθίσταται πλήρως προσβάσιμη στους Ευρωπαίους επενδυτές χωρίς συναλλαγματικό κίνδυνο, καθώς οι συναλλαγές πραγματοποιούνται πλέον σε ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή δίνει νέα ώθηση σε ένα μικρό αλλά αναπτυσσόμενο χρηματιστήριο, που συνδυάζει χαρακτηριστικά αναδυόμενης αγοράς με την ασφάλεια του ενιαίου νομίσματος.

Ο δείκτης SOFIX και η νέα εικόνα της αγοράς

Κεντρικό σημείο αναφοράς αποτελεί ο δείκτης SOFIX, ο οποίος περιλαμβάνει τις 15 πιο ρευστές εισηγμένες εταιρείες της χώρας. Ο δείκτης κυριαρχείται από χρηματοοικονομικές, φαρμακευτικές, τεχνολογικές και εταιρείες ακινήτων, αντικατοπτρίζοντας τη δομή της βουλγαρικής οικονομίας.