Ένα ηφαίστειο εξερράγη σήμερα στη νοτιοδυτική Ισλανδία, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ εικόνες, που μεταδίδονται απ’ ευθείας από μέσα ενημέρωσης, δείχνουν να υψώνεται καπνός καθώς και σημαντική ροή λάβας, σ’ αυτή την τελευταία μιας σειράς εκρήξεων που σημειώνονται τα τελευταία χρόνια κοντά στην πρωτεύουσα.

Η νησιωτική αυτή χώρα στον βόρειο Ατλαντικό, η οποία συχνά περιγράφεται ως γη πάγου και φωτιάς, με το πλήθος των παγετώνων και των ηφαιστείων της, έχει καταγράψει πλεόν δώδεκα εκρήξεις από το 2021, όταν επαναδραστηριοποιήθηκαν γεωλογικά συστήματα στη χερσόνησο Ρέικιανες, και εννέα από τα τέλη του 2023.

In Iceland about an hour ago began another, twelfth in number, eruption of the volcano near Grindavik🇮🇸

The evacuation of nearby settlements has been announced. pic.twitter.com/UmHWHhSUre

— Valdis (@valdisjansonsn) July 16, 2025