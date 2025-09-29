Η ισλανδική αεροπορική εταιρεία Play ανακοίνωσε την άμεση παύση των δραστηριοτήτων της, επικαλούμενη έλλειψη χρηματοδότησης. Η απόφαση αιφνιδίασε χιλιάδες ταξιδιώτες και οδηγεί περίπου 400 εργαζομένους στην ανεργία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εταιρεία αντιμετώπιζε εδώ και καιρό οικονομικά αποτελέσματα κατώτερα των προσδοκιών, ενώ οι χαμηλές πωλήσεις εισιτηρίων τις τελευταίες εβδομάδες επιδείνωσαν την κατάσταση. Παράλληλα, η αλλαγή στρατηγικής είχε προκαλέσει δυσαρέσκεια σε μερίδα υπαλλήλων.

Η Play εξυπηρετούσε περίπου 30 προορισμούς, κυρίως στην Ευρώπη. Με τη διακοπή λειτουργίας της, «χιλιάδες επιβάτες θα πρέπει να επαναπρογραμματίσουν το ταξίδι επιστροφής τους, ενώ εκατοντάδες εργαζόμενοι και συνεργαζόμενες εταιρείες θα υποστούν σημαντικές απώλειες», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Πολλοί επιβάτες ενημερώθηκαν για την εξέλιξη μόλις έφτασαν στο αεροδρόμιο Κέφλαβικ, όπως μετέδωσε το ισλανδικό τηλεοπτικό κανάλι RUV. Ο υπουργός Υποδομών Έιγιολφουρ Αρμανσον παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση δεν ανέμενε μια τόσο αιφνιδιαστική χρεοκοπία.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είχε ενημερώσει το υπουργείο, στα τέλη Αυγούστου, ότι υπήρχε σχέδιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο θεωρούνταν αρκετό για να στηρίξει την εταιρεία μέχρι το τέλος του έτους.

Αντίδραση της Icelandair

Η Icelandair ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τα δρομολόγιά της προκειμένου να μεταφέρει επιβάτες που έχουν αποκλειστεί στο εξωτερικό. Ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, Μπόγκι Νιλς Μπόγκασον, υπογράμμισε ότι στόχος είναι να περιοριστεί η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών.

Η Play είχε καταγράψει ζημίες ύψους 15,2 εκατομμυρίων δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της μειώθηκε κατά 7,9%, φτάνοντας στα 72,1 εκατομμύρια δολάρια.