Για πρώτη φορά εντοπίστηκαν κουνούπια στην Ισλανδία, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη καθιστά τη χώρα πιο φιλόξενη για τα έντομα. Μέχρι αυτό το μήνα, η χώρα ήταν ένα από τα μόνα μέρη στον κόσμο που δεν είχε πληθυσμό κουνουπιών. Το άλλο είναι η Ανταρκτική.

Οι επιστήμονες έχουν προβλέψει εδώ και καιρό ότι τα κουνούπια θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στην Ισλανδία, καθώς υπάρχουν άφθονα ενδιαιτήματα αναπαραγωγής, όπως έλη και λίμνες. Ωστόσο, πολλά είδη δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν στο σκληρό κλίμα.

Αλλά η Ισλανδία θερμαίνεται, με ρυθμό τέσσερις φορές μεγαλύτερο από τον υπόλοιπο βόρειο ημισφαίριο. Οι παγετώνες έχουν καταρρεύσει και ψάρια από θερμότερα, νότια κλίματα, όπως η σκουμπρί, έχουν βρεθεί στα νερά της χώρας.

Καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται, όλο και περισσότερα είδη κουνουπιών έχουν βρεθεί σε όλο τον κόσμο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, φέτος βρέθηκαν αυγά του αιγυπτιακού κουνουπιού (Aedes aegypti), ενώ το ασιατικό κουνουπιού της τίγρης (Aedes albopictus) έχει ανακαλυφθεί στο Κεντ. Πρόκειται για χωροκατακτητικά είδη που μπορούν να μεταδώσουν τροπικές ασθένειες, όπως ο δάγκειος πυρετός, η chikungunya και ο ιός Ζίκα.

Εντομολόγος στο Ινστιτούτο Φυσικών Επιστημών της Ισλανδίας, επιβεβαίωσε τα ευρήματα. Ο ίδιος αναγνώρισε τα έντομα, τα οποία του έστειλε ένας πολίτης επιστήμονας.

Είπε: «Τρία δείγματα του είδους Culiseta annulata βρέθηκαν στο Κιδαφέλ, στην περιοχή Κιός — δύο θηλυκά και ένα αρσενικό. Όλα συλλέχθηκαν από παγίδες κρασιού που χρησιμοποιήθηκαν για την προσέλκυση σκόρων».

Το είδος είναι ανθεκτικό στο κρύο και μπορεί να επιβιώσει στις συνθήκες της Ισλανδίας, καταφεύγοντας το χειμώνα σε υπόγεια και αχυρώνες.

Ο Μπγιόρν Χιάλτασον βρήκε τα κουνούπια και ανάρτησε σχετικά στην ομάδα «Insects in Iceland» στο Facebook.

«Το σούρουπο της 16ης Οκτωβρίου, παρατήρησα μια παράξενη μύγα πάνω σε μια κορδέλα κόκκινου κρασιού», είπε ο Μπγιόρν, αναφερόμενος στην παγίδα που χρησιμοποιεί για να προσελκύει έντομα. «Υποψιάστηκα αμέσως τι συνέβαινε και έπιασα γρήγορα τη μύγα. Ήταν θηλυκή».

Έπιασε ακόμη δύο και τα έστειλε στο επιστημονικό ινστιτούτο, όπου ταυτοποιήθηκαν.

Πηγή: Τhe Guardian