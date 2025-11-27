Η Björk γιόρτασε τα 60ά γενέθλιά της αποκαλύπτοντας πώς τα έσοδα από το τραγούδι «Oral» χρηματοδότησαν νομικές ενέργειες κατά του ισλανδικού κράτους για ζητήματα που αφορούν την εκτροφή σολομού.

Πριν από δύο χρόνια, η Ισλανδή καλλιτέχνις συνεργάστηκε με τη Rosalía και τον Sega Bodega στο single «Oral». Όπως είχε ανακοινώσει τότε, όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις διατέθηκαν στην υποστήριξη των κατοίκων του Seyðisfjörður, οι οποίοι αντιδρούν στην εκτροφή σολομού από ξένη εταιρεία στην περιοχή τους.

Όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι, η Björk είχε περιγράψει αναλυτικά τις νομικές κινήσεις που στρέφονταν κατά της ισλανδικής κυβέρνησης και των ιχθυοκαλλιεργητών. «Έχουμε μια ομάδα ανθρώπων από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές οργανώσεις στην Ισλανδία με δικηγόρους που θα αναλάβουν άλλες υποθέσεις ιχθυοκαλλιέργειας στην ανοιχτή θάλασσα. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους για όλη τη σκληρή εθελοντική τους εργασία», είχε γράψει τότε.

«Η βιομηχανική εκτροφή σολομού σε ιχθυοκαλλιέργειες είναι φρικτή για το περιβάλλον. Ο εκτρεφόμενος σολομός υφίσταται τεράστια ταλαιπωρία και προκαλείται σοβαρή ζημιά στον πλανήτη μας. Αυτός είναι ένας εξαιρετικά σκληρός τρόπος παραγωγής τροφής. Ο αγώνας κατά της αλιευτικής βιομηχανίας είναι μέρος του αγώνα για το μέλλον του πλανήτη».

Η βιομηχανία εκτροφής σολομού έχει τεθεί τα τελευταία χρόνια υπό αυστηρό έλεγχο στην Ισλανδία, μετά από αποκαλύψεις ότι χιλιάδες ψάρια εκτροφής είχαν δραπετεύσει, προκαλώντας ανησυχία για τις συνέπειες στη διασταύρωση με άγριους πληθυσμούς. Η Björk έχει κατηγορήσει νορβηγικές εταιρείες για ζημιές σε «μεγάλες περιοχές των φιόρδ, στη θαλάσσια ζωή, στα ζώα και στα φυτά».

Η συμβολή του «Oral» και οι νέες αγωγές

Σε πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram, με αφορμή τη διετή επέτειο της κυκλοφορίας του τραγουδιού, η Björk αποκάλυψε λεπτομέρειες για τέσσερις υποθέσεις που χρηματοδοτήθηκαν από τα έσοδα του «Oral». «Σήμερα γιορτάζουμε τη διετή επέτειο κυκλοφορίας του “oral” με την @rosalia.vt. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω προσωπικά για αυτή την υπερβολικά γενναιόδωρη χειρονομία… είσαι τα πάντα… σε ευχαριστώ!!! Και όλους εσάς που στηρίξατε τον σκοπό μας, ξεπέρασε τα πιο τρελά μας όνειρα το πόσοι συμμετείχατε… σας ευχαριστώ!!!» έγραψε η καλλιτέχνις.

Η ίδια συνέχισε: «Τα έσοδα διατέθηκαν όλα για να υποστηρίξουν την Ισλανδία ώστε να μην βυθιστεί ολόκληρη στις βιομηχανίες ιχθυοκαλλιέργειας… για να εφεύρουν ένα νέο νομικό περιβάλλον για την προστασία της φύσης».

Αναφερόμενη στις τέσσερις υποθέσεις, σημείωσε: «Η πρώτη είναι η αρχική για την οποία μίλησα, στο Seyðisfjörður, για να βοηθήσω τους κατοίκους να σταματήσουν τη διαδικασία αδειοδότησης ενός ιχθυοτροφείου που θα γινόταν στο φιόρδ τους παρά τη θέλησή τους. Η δεύτερη, πιο ακριβή νομική υπόθεση αφορά τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό στο Seyðisfjörður».

Η Björk αναφέρθηκε επίσης σε υποθέσεις που σχετίζονται με διαφυγή σολομών από ιχθυοτροφεία στα φιόρδ της δυτικής Ισλανδίας, στο Tálknafjörður και το Patreksfjörður, καθώς και σε μία ακόμη υπόθεση που αφορά αντιδράσεις στη δημιουργία νέας μονάδας εκτροφής.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι την ημέρα των 60ών γενεθλίων της κατατέθηκε νέα αγωγή κατά του ισλανδικού κράτους, συνεχίζοντας έτσι τον περιβαλλοντικό της αγώνα για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.