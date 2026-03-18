Για τη Μαρία Σάκκαρη, μίλησε μεταξύ άλλων, η Ντόρα Μπακογιάννη στο «Πορτατίφ» και το «Κρήτη Tv».

Σχολιάζοντας τον επικείμενο γάμο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με τη Μαρία Σάκκαρη, η βουλεύτρια Χανίων είπε: «Η Μαρία Σάκκαρη είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Ένα πολύ καλό κορίτσι».

«Δεν ξέρω αν έχει χωριό η νύφη αλλά νομίζω ότι αγαπάει κι αυτή τα Χανιά πάρα πολύ. Τους βλέπω συνεχώς στα Χανιά δηλαδή. Κι επειδή τους βλέπω πολύ στα Χανιά, νομίζω ότι τα αγαπούν πολύ» πρόσθεσε η κα Μπακογιάννη.

Μιλώντας για τις ομοιότητες της Μαρίας Σάκκαρη με την Μαρίκα Μητσοτάκη, η πρώην υπουργός πρόσθεσε: «Έχουν το ίδιο γέλιο, αυτό το πηγαίο γέλιο».

Η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τη σχέση της με τα εγγόνια της, αποκαλύπτοντας ότι δεν είναι «καθόλου σοβαρή γιαγιά», ενώ εξηγεί πως όταν τα εγγόνια της επισκέπτονται το σπίτι της, έχει βάλει τους δικούς της κανόνες.

Ανατρέχοντας στα παιδικά της χρόνια, αποκαλύπτει πως μικρή ονειρευόταν να γίνει αρχαιολόγος και μάλιστα να ανακαλύψει τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.