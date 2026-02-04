Η Κρήτη είναι το σημείο της Ελλάδας όπου θα γίνει ο γάμος της Μαρίας Σάκκαρη και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη όπως αποκάλυψε σε δηλώσεις της η Ελληνίδα τενίστρια η οποία άφησε ωστόσο αδιευκρίνιστη την ημερομηνία τέλεσης του μυστηρίου.

«Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, το ίδιο και ο Κωνσταντίνος. Δεν έχουμε συζητήσει ακόμα για την ημερομηνία γάμου. Είναι πολύ δύσκολο με το πρόγραμμά μου η αλήθεια είναι.

Οπότε πρέπει να βάλουμε κάτω το ημερολόγιο και να δούμε ποια εβδομάδα δεν έχω τουρνουά. Σίγουρα θα γίνει προς το καλοκαίρι ή προς το φθινόπωρο και σίγουρα στην Κρήτη», είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Σάκκαρη μιλώντας στην ΕΡΤ.

Την είδηση του γάμους είχε αποκαλύψει ο πρωθυπουργός στον πρώτο καφέ της χρονιάς

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Μαρία Σάκκαρη πρόκειται να παντρευτούν το 2027, όπως αποκάλυψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του πρώτου πολιτικού καφέ της χρονιάς.

Σε χαλαρό κλίμα, ο πρωθυπουργός μοιράστηκε την ευχάριστη είδηση για την προσωπική ζωή του γιου του, αναφέροντας πως το ζευγάρι έχει ήδη προγραμματίσει τον γάμο του για το 2027. Η ανακοίνωση προκάλεσε θετικά σχόλια και ευχές από τους παρευρισκόμενους.

Η Μαρία Σάκκαρη και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι μαζί τα τελευταία πέντε χρόνια, διατηρώντας μια σταθερή σχέση. Ο επικείμενος γάμος τους αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο συζητημένα κοινωνικά γεγονότα της χρονιάς εκείνης.

Τι είπε η μητέρα της για την ημερομηνία του γάμου με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Η μητέρα της Μαρίας Σάκκαρη, Αγγελική Κανελλοπούλου, είχε αναφερθεί στο θέμα κάποιες μέρες νωρίτερα. Όταν η μητέρα της κορυφαίας τενίστριας ρωτήθηκε για τον επικείμενο γάμο της Μαρίας με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, δήλωσε: «Είμαι χαρούμενη, τα παιδιά είναι χαρούμενα και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ένας γονιός πρέπει να βλέπει τα παιδιά του ευτυχισμένα».

Μετά την προβολή του βίντεο, η Σταματίνα Τσιμτσιλή – στην εκπομπή της οποίας δημοσιεύθηκαν οι δηλώσεις – σημείωσε στους συνεργάτες της ότι δεν είχε προβληθεί το κομμάτι όπου η Αγγελική Κανελλοπούλου αναφέρεται στην ημερομηνία του γάμου.

«Ρώτησα αν θα γίνει ο γάμος φέτος και απάντησε η γυναίκα», είπε η Σταματίνα, με την συνεργάτιδά της, Τίνα Μεσσαροπούλου, να συμπληρώνει: «Το καλοκαίρι του ’27 θα γίνει ο γάμος», γεγονός που επιβεβαίωσε η παρουσιάστρια.