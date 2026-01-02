Η Μαρία Σάκκαρη ήταν σαρωτική στο ντεμπούτο της για τη νέα σεζόν, επικρατώντας με 2-0 σετ της Ναόμι Οσάκα για το United Cup.

Η ίδια μετά την μεγάλη της νίκη επί της Ναόμι, ρωτήθηκε σχετικά με τον αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και απάντησε μεταξύ άλλων πως «είμαι πολύ τυχερή που έχω αυτόν το σύντροφο. Τον αγαπώ και με αγαπάει».

Την είδηση για τον αρραβώνα και τον γάμο που θα λάβει χώρα το 2027, έκανε γνωστή ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες κατά την διάρκεια του πρώτου καφέ της χρονιάς, ενώ όπως γνωστοποίησε ο πρωθυπουργός η πρόταση γάμου έγινε τα Χριστούγεννα.

Σε χαλαρό κλίμα, ο πρωθυπουργός μοιράστηκε την ευχάριστη είδηση για την προσωπική ζωή του γιου του, αναφέροντας πως το ζευγάρι έχει ήδη προγραμματίσει τον γάμο του για το 2027. Η ανακοίνωση προκάλεσε θετικά σχόλια και ευχές από τους παρευρισκόμενους.

Η Μαρία Σάκκαρη και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι μαζί τα τελευταία πέντε χρόνια, διατηρώντας μια σταθερή σχέση. Ο επικείμενος γάμος τους αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο συζητημένα κοινωνικά γεγονότα της χρονιάς εκείνης.