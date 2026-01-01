Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Μαρία Σάκκαρη πρόκειται να παντρευτούν το 2027, όπως αποκάλυψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του πρώτου πολιτικού καφέ της χρονιάς.

Σε χαλαρό κλίμα, ο πρωθυπουργός μοιράστηκε την ευχάριστη είδηση για την προσωπική ζωή του γιου του, αναφέροντας πως το ζευγάρι έχει ήδη προγραμματίσει τον γάμο του για το 2027. Η ανακοίνωση προκάλεσε θετικά σχόλια και ευχές από τους παρευρισκόμενους.

Η Μαρία Σάκκαρη και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι μαζί τα τελευταία πέντε χρόνια, διατηρώντας μια σταθερή σχέση. Ο επικείμενος γάμος τους αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο συζητημένα κοινωνικά γεγονότα της χρονιάς εκείνης.

Η Σάκκαρη, μετά την πρόταση γάμου που έγινε τις ημέρες των Χριστουγέννων, αναχώρησε για την Αυστραλία, όπου συμμετέχει στο United Cup.