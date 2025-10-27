Η Μαρία Σάκκαρη σημείωσε άνοδο δύο θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη, καταλαμβάνοντας τη 52η θέση στην WTA, κλείνοντας τη χρονιά σε θετική τροχιά. Η αθλήτρια συνεχίζει να επιδεικνύει σταθερότητα και αντοχή, παρά τον σκληρό ανταγωνισμό που υπάρχει και φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση για να επιτύχει ακόμα περισσότερα την επόμενη χρονιά.

Από την άλλη μεριά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποχώρησε στη 26η θέση της ATP, μια πτώση που αποδίδεται στην απουσία του από τους αγώνες μετά το US Open και με την κατάταξή του να φτάνει ακόμα και στην 33η θέση. Αξίζει να σημειωθεί, πως αυτή η πτώση ενδέχεται να έχει σημαντικές συνέπειες για την προετοιμασία του για το Australian Open 2026, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να μείνει εκτός του Top32.

Παράλληλα, οι Κάσπερ Ρουντ και Φίλιξ Οζέρ Αλιασίμ έκαναν είσοδο στο Top10, ανεβαίνοντας στην 9η και 10η θέση, δείχνοντας ότι η νέα γενιά των νέων παικτών ανεβαίνει όλο και πιο συχνά. Ο Ζοάο Φονσέκα με τη νίκη του στη Βασιλεία ανέβηκε 18 θέσεις φτάνοντας στο Νούμερο 28, το καλύτερο ρεκόρ στην καριέρα του.