Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέσυρε τη συμμετοχή του από το Masters της Σανγκάης λόγω του προβλήματος τραυματισμού στη μέση που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα.

Ο Έλληνας τενίστας με ανάρτηση του στο X αναφέρθηκε στη δύναμη ενός αθλητή, η οποία φαίνεται στις ήττες του και όχι στις νίκες.

«Δεν μπορείς να μετρήσεις τη δύναμη ενός ατόμου από το πόσο θορυβώδης είναι όταν κερδίζει. Μέτρησέ την με τον τρόπο που χάνει, πώς αντέχει τη σιωπή, πώς ξαναχτίζει τον εαυτό του κρυφά, πώς επιστρέφει χωρίς πικρία.

Η νίκη παίρνει χειροκροτήματα. Η ήττα αποκαλύπτει χαρακτήρα. Δεν υπάρχει μέτρο γι’ αυτό, μόνο μνήμη».