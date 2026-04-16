Η Eθνική ομάδα χάντμπολ γυναικών ετοιμάζεται για την ιστορική της συμμετοχή στην τελική φάση του Euro 2026, που θα διεξαχθεί από τις 3 έως τις 20 Δεκεμβρίου σε πέντε χώρες, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία.

Η κλήρωση έφερε την Ελλάδα στον 3ο όμιλο, ο οποίος θα φιλοξενηθεί στην Αττάλεια, μαζί με τη Δανία, την Ισπανία και την οικοδέσποινα Τουρκία.

Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα συνεχίσουν στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης, όπου θα σχηματιστούν νέοι όμιλοι με στόχο την πρόκριση στα νοκ-άουτ.

Η Δανία θεωρείται από τις κορυφαίες δυνάμεις του παγκοσμίου χάντμπολ, με πολλαπλές ευρωπαϊκές και διεθνείς διακρίσεις, ενώ η Ισπανία διαθέτει επίσης σημαντική εμπειρία σε μεγάλες διοργανώσεις.

Ο oμοσπονδιακός τεχνικός Μενέλαος Δανήλος δήλωσε: «Ζούμε μοναδικές στιγμές, είμαστε στα σαλόνια του ευρωπαϊκού χάντμπολ. Και μόνο που είδαμε τη χώρα μας στην κλήρωση αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης, νιώσαμε υπερηφάνεια και συγκίνηση.

Η αλήθεια είναι ότι το επίπεδο των αντιπάλων είναι τόσο υψηλό που όποια και να ήταν η κλήρωση γνωρίζαμε πως θα είχαμε πολύ δύσκολο έργο.

Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προετοιμαστούμε κατάλληλα σε όλους τους τομείς, αγωνιστικά, σωματικά και πνευματικά, ώστε να δείξουμε στην τελική φάση το καλύτερό μας πρόσωπο».

𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗧𝗢𝗨𝗥𝗡𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗜𝗦 𝗦𝗘𝗧! 😍🏆 Which team are you cheering for at the #ehfeuro2026? 🚩 #behere pic.twitter.com/bI74ECFTGb — EHF EURO (@EHFEURO) April 16, 2026

Oι όμιλοι της 1ης φάσης

1ος όμιλος (Οραντέα)

Ουγγαρία

Μαυροβούνιο

Σλοβενία

Ισλανδία

2ος όμιλος (Κλουζ – Ναπόκα)

Νορβηγία

Ρουμανία

Ελβετία

Βόρεια Μακεδονία

3ος όμιλος (Αττάλεια)

Δανία

Ισπανία

Τουρκία

Ελλάδα

4ος όμιλος (Μπρνο)

Ολλανδία

Τσεχία

Αυστρία

Κροατία

5ος όμιλος (Κατοβίτσε)

Γαλλία

Πολωνία

Νήσοι Φερόε

Ουκρανία

6ος όμιλος (Μπρατισλάβα)

Σουηδία

Γερμανία

Σλοβακία

Σερβία