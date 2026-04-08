Η Εθνική Ελλάδας γυναικών στο χάντμπολ πάλεψε μέχρι το τέλος απέναντι στην Ισπανία για την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2026, ωστόσο λύγισε στα τελευταία λεπτά, γνωρίζοντας την ήττα με 24-22 στο κλειστό γήπεδο του ΔΑΚ Λυκόβρυσης Κοζάνης.

Παρόλα αυτά, με τα 22 γκολ που σημείωσε απέναντι στην ισχυρή Ισπανία, η οποία είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012, η Ελλάδα κατάφερε να αυξήσει τη διαφορά της στα γκολ. Έτσι, βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην ιστορική πρόκριση για τη διοργάνωση-στόχο της χρονιάς, διεκδικώντας την θέση της καλύτερης τρίτης ομάδας μεταξύ των ομίλων.

Η εξέλιξη του αγώνα:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να βρουν τον ρυθμό τους, με την Ελλάδα να βρίσκει πρώτα τις λύσεις μέσω των Γκατζίου και Σαμολαδά. Η Ισπανία, όμως, αντέδρασε γρήγορα και πήρε το προβάδισμα με 3-7, εκμεταλλευόμενη τα λάθη στην ελληνική επίθεση και τις αποτελεσματικές επιλογές στον αιφνιδιασμό.

Η Ανδρίτσου και η Ζενέλι κατάφεραν να κρατήσουν την Ελλάδα κοντά στο σκορ, αλλά οι Φερνάντεθ Φράγκα και Σο Ντελγκάδο Πίντο αύξησαν ξανά τη διαφορά σε τέσσερα τέρματα υπέρ της Ισπανίας. Ωστόσο, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε ισόπαλο 12-12, καθώς η Ελλάδα αντέδρασε με μια εντυπωσιακή αντεπίθεση, με τις Σεβδίλη και Ζενέλι να πρωταγωνιστούν.

Στο δεύτερο ημίχρονο, το παιχνίδι πήρε χαρακτήρα ντέρμπι. Η Σαμολαδά και η Ανδρίτσου ανέτρεψαν την κατάσταση και έβαλαν την Ελλάδα μπροστά με 15-14, ενώ η Κερλίδη πρόσφερε σημαντικές λύσεις στην επίθεση από τα έξι μέτρα.

Η Ισπανία βρήκε λύσεις με τα γκολ των Ροντρίγκες Λάριο, Σο Ντελγκάδο Πίντο και Τσαπτσέτ Ντεφό ανέκτησε το προβάδισμα. Η ελληνική ομάδα δεν το έβαλε κάτω και ισοφάρισε ξανά (19-19) με τη Σεβδίλη, παραμένοντας μέσα στη διεκδίκηση μέχρι τα τελευταία λεπτά.

Στο 57′, η Ελλάδα μείωσε σε 20-22 με την Ανδρίτσου, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για την ανατροπή. Ωστόσο, η Οπεντάλ Βάιχμπροντ απάντησε άμεσα για την Ισπανία, ενώ η Σαντόμε Σάντος αύξησε τη διαφορά στο 20-23. Στη συνέχεια, η Σαμολαδά μείωσε ξανά σε 21-23 στο 59′, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο φινάλε, αλλά η Βέγκε Πένα σκόραρε για το 21-24, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη για την Ισπανία.

Στα τελευταία δευτερόλεπτα η Κεπεσίδου διαμόρφωσε το τελικό 22-24.

Τα πεντάλεπτα: 1-3, 3-6, 4-7, 6-10, 8-12, 12-12 (ημ.), 14-14, 15-15, 17-18, 18-20, 20-21, 22-24.

Ελλάδα (Δανήλος): Μ. Κεπεσίδου 1, Κερλίδη 1, Παπαδοπούλου, Μεντεσίδου, Γκάτζιου 1, Ν. Κεπεσίδου, M. Κουκμίση, Σαμόλαδά 10, Ζενέλι 2, Τσικνάκη, Φράγκου, Ανδρίτσου 7, Μανιά, Σεβδίλλη, Καπρινιώτη.

Ισπανία (Μαρτίν Ερνάντεζ): Θεσαράο, Βέγκουε 2, Ετσεβαρία 2, Λίζα Ντέφο 2, Σο Ντελγκάδο 9, Φερνάντεζ 1, Μπερναμπέ, Αλβάρεζ 2, Λίντιε Ντέφο, Αρόγιο, Πράδες, Αγκούλο 2, Οπεδάλ 3, Ροντρίγκεζ, Μοράλες, Σαντόμε 1.

Δίλεπτα 4-7. Πέναλτι: 5/8-5/7