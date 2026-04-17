Ασθενείς πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, αν και αρχικά κινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα.

Ήπια ανοδικά κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 14:45, διαμορφώνεται στις 2.269,52 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,24%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.285,74 μονάδες (+0,47%) και κατώτερη τιμή στις 2.258,66 μονάδες (-0,72%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 111,29 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,21%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,11%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (+1,58%), του ΟΛΠ (+1,57%) και της Jumbo (+1,10%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΔΕΗ (-2,39%), της Σαράντης (-2,19%), της Coca Cola HBC (-1,38%) και της Motor Oil (-1,32%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank, διακινώντας 2.946.325 και 2.886.992 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 15,51 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 11,53 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 40 μετοχές, 61 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές ΕΧΑΕ (+4,53%) και Vidavo (+4,00%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Λανακάμ(κ) (-8,36%) και Αττικές Εκδόσεις (-3,69%).