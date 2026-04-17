Αρχαιολόγοι στην Τσεχία αποκάλυψαν έναν εντυπωσιακό θησαυρό περίπου 500 χρυσών και αργυρών νομισμάτων, καθώς και 80 τεμαχίων κοσμημάτων από χρυσό, μπρούντζο και ασήμι. Τα ευρήματα, που χρονολογούνται από τον 6ο έως τον 1ο αιώνα π.Χ., εντοπίστηκαν στη βόρεια περιοχή του Πίλσεν. Η ακριβής τοποθεσία παραμένει μυστική για να αποτραπεί η δράση λαθρανασκαφέων.

Σύμφωνα με τον αρχαιολόγο Daniel Stráník από το μουσείο της Mariánská Týnice, η συγκεκριμένη τοποθεσία θεωρείται εξαιρετικά σημαντική, τουλάχιστον για την Κεντρική Ευρώπη. «Μεταξύ των χρυσών και αργυρών νομισμάτων υπάρχουν και άγνωστες μέχρι σήμερα κοπές, οι οποίες ενδέχεται να αλλάξουν την τρέχουσα αντίληψη για τη νομισματοκοπία των Κελτών στη Βοημία.

Το σύνολο των χρυσών κοσμημάτων της εποχής Hallstatt είναι επίσης μοναδικό. Για παράδειγμα, διάφορες πόρπες, καρφίτσες, βραχιόλια, μενταγιόν και ένα ειδώλιο αλόγου είναι κατασκευασμένα από μπρούντζο», περιγράφει ο Stráník.

Η ανακάλυψη και η ανασκαφή

Η πρώτη ανακάλυψη έγινε το 2021, όταν ένας ερασιτέχνης με ανιχνευτή μετάλλων βρήκε ένα χρυσό νόμισμα, έναν στατήρα του 2ου αιώνα π.Χ. Ο ίδιος το παρέδωσε στις αρχές και ακολούθησαν συστηματικές ανασκαφές. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν πλήθος αντικειμένων, κυρίως μικρά μεταλλικά τεμάχια, νομίσματα, ράβδους, κομμάτια μετάλλου αλλά και ψήγματα χρυσού, στα επιφανειακά στρώματα του εδάφους.

Η ποσότητα και η ποικιλία των ευρημάτων θεωρούνται εντυπωσιακές, δεδομένου ότι ο χώρος καλλιεργείται εδώ και πολλά χρόνια. Η ομάδα εργάστηκε μυστικά επί τέσσερα χρόνια, μεταξύ συγκομιδής και σποράς, προκειμένου να αποτρέψει την παράνομη αναζήτηση θησαυρών.

Τα ευρήματα και η σημασία τους

Τα αντικείμενα ήταν διάσπαρτα σε μια έκταση 12 έως 16 εκταρίων και δεν αποτελούσαν ενιαίο θησαυρό. Η χρονολόγηση καλύπτει τις περιόδους Hallstatt και La Tène, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ενδείξεις μόνιμου κελτικού οικισμού στην περιοχή. Είναι πιθανό ο χώρος να χρησιμοποιούνταν εποχιακά για εμπορικές δραστηριότητες και τα νομίσματα να χάθηκαν σταδιακά με τον χρόνο.

Τα νομίσματα είναι εξαιρετικά μικρά: το μεγαλύτερο έχει διάμετρο μόλις 1,5 εκατοστό και βάρος 0,5 γραμμαρίων για τα χρυσά και 0,1 γραμμαρίου για τα αργυρά. Το βαρύτερο χρυσό νόμισμα φτάνει τα 8,5 γραμμάρια.

Ανάλυση και έκθεση στο μουσείο

Τα νομίσματα θα υποβληθούν σε μεταλλουργική ανάλυση, ώστε να εξακριβωθεί αν το χρυσάφι προέρχεται από τοπικά μεταλλεία ή αν είχε εισαχθεί μέσω εμπορίου. Τα σημαντικότερα τεχνουργήματα φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος για περαιτέρω μελέτη και συντήρηση.

Παράλληλα, επιλεγμένα ευρήματα εκτίθενται ήδη στη νέα θεματική έκθεση του Μουσείου και Πινακοθήκης της Βόρειας Περιοχής του Πίλσεν στη Mariánská Týnice. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 30 Νοεμβρίου.