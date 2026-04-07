Ακραίο σκηνικό στην Τσεχία, προκάλεσε τον αποτροπιασμό του ποδοσφαιρικού κόσμου. Πιο συγκεκριμένα, ο προπονητής της Σλοβάτσκο, Πετρ Βλαχόφσκι, χρησιμοποιούσε μια μικροσκοπική κάμερα, που κατέγραφε τις παίκτριες του να κάνουν ντους και να αλλάζουν ρούχα στα αποδυτήρια.

Το χρονικό διάστημα που προέβη στην εν λόγω πράξη είναι ακόμα πιο αδιανόητο. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, μιλάμε για μία ολόκληρη 4ετία.

🤮 Çek antrenör Petr Vlachovsky; FC Slovacko kadın takımındaki 14 kadın futbolcunun soyunma odası ve duşlarına gizli kamera koyarak video kaydı aldı. Çek mahkemesi, Vlachovsky’ye sadece 1 yıllık ertelenmiş hapis cezası ve 5 yıllık yerel antrenörlük yasağı verdi. (The Athletic) pic.twitter.com/6VPhLavYrz — Spor Depor (@spordepormedya) April 7, 2026

Όταν έμαθαν αυτό το σκηνικό οι παίκτριες σοκαρίστηκαν. Κάποιες έφυγαν από το σύλλογο, ενώ άλλες ζήτησαν ψυχολογική βοήθεια.

Ωστόσο, οι νομικές συνέπειες για τον προπονητή ήταν πολύ ήπιες. Μόλις ένα χρόνο φυλάκιση, με αναστολή, αλλά πάνω απ’ όλα, μόνο πενταετή αποκλεισμό από το τσεχικό ποδόσφαιρο, με δυνατότητα προπονητικής στο εξωτερικό από τώρα και στο εξής.

Αυτή η ποινή έφερε τις αντιδράσεις και μάλιστα, μία από τις παίκτριες η Κριστίνα Γιάνκου μίλησε ανοικτά και ανέφερε: «Αν υπάρχει η ευκαιρία να κάνουμε το ποδόσφαιρο ασφαλέστερο για τις γυναίκες και τα νεότερα κορίτσια, θέλω να προσπαθήσω να κάνω κάτι», λέει. «Μην τον αφήσετε να ξαναγίνει προπονητής».