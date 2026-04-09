Μια Γερμανίδα νεοναζί, η οποία είχε αλλάξει φύλο και κρυβόταν από τον περασμένο Αύγουστο για να αποφύγει τη φυλάκισή της, συνελήφθη στην Τσεχία, σύμφωνα με όσα ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο οι γερμανικές δικαστικές αρχές.

Η Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ –μέχρι πρότινος Σβεν Λίμπιχ– προχώρησε σε αλλαγή φύλου αφότου η κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς ενέκρινε, στα τέλη του 2024, τον «νόμο περί αυτοπροσδιορισμού». Η υπόθεσή της είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στη Γερμανία το περασμένο καλοκαίρι.

Η Λίμπιχ είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 18 μηνών για υποκίνηση μίσους, συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Ωστόσο, δεν παρουσιάστηκε στη γυναικεία φυλακή του Κέμνιτς για να εκτίσει την ποινή της και διέφυγε στο εξωτερικό, αποφεύγοντας τη σύλληψη επί μήνες.

Αντιδράσεις για τον «νόμο περί αυτοπροσδιορισμού»

Η αλλαγή φύλου του Σβεν Λίμπιχ άνοιξε στη Γερμανία έναν ευρύτερο δημόσιο διάλογο για τις επιπτώσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου. Ο νόμος επιτρέπει σε κάθε άτομο να αλλάξει όνομα και φύλο με απλή αίτηση στο ληξιαρχείο, χωρίς να απαιτούνται ιατρικά δικαιολογητικά. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με νέα αίτηση μέσα σε τρεις μήνες από την αρχική.

Πολλοί θεωρούν ότι ο Λίμπιχ αξιοποίησε τον νόμο για να προκαλέσει τις αρχές και να εξασφαλίσει ευνοϊκότερες συνθήκες κράτησης. Παράλληλα, ακτιβιστές για τα δικαιώματα των γυναικών εκφράζουν ανησυχίες ότι άνδρες καταδικασμένοι για σεξουαλικά αδικήματα θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τον κανονισμό, αποκτώντας πρόσβαση σε χώρους που προορίζονται αποκλειστικά για γυναίκες και κορίτσια.

Η σύλληψη και τα επόμενα βήματα

Ο γενικός εισαγγελέας της Χάλε, Ντένις Τσερνότα, ανέφερε ότι η σύλληψη της Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ πραγματοποιήθηκε βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος. Η εισαγγελία ξεκινά τώρα τη διαδικασία έκδοσής της στη Γερμανία, ώστε να εκτίσει την ποινή που της έχει επιβληθεί.