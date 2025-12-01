Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι εξάρθρωσε τον πρώτο γνωστό πυρήνα στη χώρα που συνδέεται με την οργάνωση “Η Βάση”, μια φασιστική ομάδα η οποία έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν, ενώ ένας τέταρτος –θεωρούμενος ως αρχηγός της οργάνωσης– τέθηκε υπό κράτηση στην επαρχία Καστεγιόν, στα ανατολικά της Ισπανίας, βόρεια της Βαλένθια.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές εντόπισαν ένα οπλοστάσιο που περιελάμβανε δύο πυροβόλα όπλα, επτά εκπαιδευτικά όπλα, πυρομαχικά, περισσότερα από είκοσι μαχαίρια, τακτικό εξοπλισμό και νεοναζιστικό υλικό.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο όπου το ακροδεξιό αίσθημα γνωρίζει άνοδο στην Ισπανία. Δημοσκοπήσεις δείχνουν αυξανόμενη υποστήριξη της νεολαίας προς εθνικιστικές οργανώσεις, ενώ έχει αναζωπυρωθεί ο δημόσιος διάλογος για το αυταρχικό παρελθόν της χώρας.

Η δράση και η ιδεολογία της οργάνωσης

Η οργάνωση “Η Βάση” ιδρύθηκε το 2018 στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Ρινάλντο Ναζάρο. Προωθεί τον λεγόμενο “επιταχυντισμό”, μια ακραία ιδεολογία που επιδιώκει την κατάρρευση των δημοκρατικών θεσμών μέσω βίαιων ενεργειών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, “ο αρχηγός του ισπανικού πυρήνα βρισκόταν σε άμεση επαφή με τον ιδρυτή της Βάσης, ο οποίος πριν από έναν μήνα κάλεσε για την ενοποίηση πυρήνων διάσπαρτων σε διάφορες χώρες”.

Οι αρχές ανέφεραν ότι οι ύποπτοι ήταν έντονα ριζοσπαστικοποιημένοι και είχαν λάβει παραστρατιωτική εκπαίδευση. Είχαν επίσης εκφράσει πρόθεση να πραγματοποιήσουν επιλεκτικές επιθέσεις, χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προσελκύσουν νέους οπαδούς.