Ο ισπανικός στρατός αναπτύχθηκε σήμερα προκειμένου να περιορίσει την έξαρση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων κοντά στη Βαρκελώνη, μια επιδημία που, σύμφωνα με αξιωματούχους, ενδέχεται να προκλήθηκε από την κατανάλωση μολυσμένου τροφίμου – όπως ενός σάντουιτς – από αγριόχοιρο. Το περιστατικό έχει προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις, απειλώντας μια βιομηχανία εξαγωγής χοιρινού κρέατος αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η Ισπανία επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι δύο αγριόχοιροι που βρέθηκαν νεκροί στο πάρκο Collserola, μόλις 21 χιλιόμετρα από τη Βαρκελώνη, ήταν θετικοί στην ασθένεια. Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκε ζώνη αποκλεισμού έξι χιλιομέτρων γύρω από την περιοχή της Μπελατέρα. Οι αρχές εξετάζουν τώρα επιπλέον ύποπτα περιστατικά και αναμένουν νέα κρούσματα.

«Η πιο πιθανή επιλογή… είναι πως αλλαντικά, ένα σάντουιτς, μολυσμένο τρόφιμο, θα μπορούσε να καταλήξει σε σκουπιδοτενεκέ –θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η Μπελατέρα είναι μία περιοχή με πολλή κίνηση από όλη την Ευρώπη– και στη συνέχεια ένας αγριόχοιρος μπορεί να το έφαγε και μολύνθηκε», δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας της Καταλωνίας Όσκαρ Ορντέιγκ στο Catalunya Radio.

Η αφρικανική πανώλη των χοίρων είναι ακίνδυνη για τον άνθρωπο, αλλά εξαπλώνεται ταχύτατα μεταξύ γουρουνιών και αγριόχοιρων, αποτελώντας σοβαρή απειλή για την ισπανική οικονομία. Η χώρα είναι μία από τις μεγαλύτερες εξαγωγείς χοιρινού παγκοσμίως, γεγονός που καθιστά κρίσιμη τη διαχείριση της επιδημίας.

Η μολυσμένη περιοχή βρίσκεται κοντά στον αυτοκινητόδρομο AP-7, βασικό δίκτυο μεταφορών που συνδέει την Ισπανία με τη Γαλλία. Ο Ορντέιγκ σημείωσε ότι η απουσία άλλων κρουσμάτων στην Καταλωνία και στη Γαλλία υποδηλώνει πως ο ιός πιθανώς μεταφέρθηκε μέσω μολυσμένων τροφίμων από ανθρώπους.

Εντατικοποίηση των μέτρων και οικονομικές επιπτώσεις

Οι προσπάθειες περιορισμού της ασθένειας εντάθηκαν την Κυριακή, με 300 Καταλανούς αστυνομικούς και αγροφύλακες να αναπτύσσονται στην περιοχή, ενώ σήμερα προστέθηκαν 117 μέλη της στρατιωτικής μονάδας εκτάκτων καταστάσεων UME. Ο υπουργός Γεωργίας της Ισπανίας, Λουίς Πλάνας, δήλωσε το Σάββατο ότι περίπου το ένα τρίτο των πιστοποιητικών εξαγωγής χοιρινού έχουν δεσμευθεί λόγω της κρίσης.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν επηρεαστεί κτηνοτροφικές μονάδες, ωστόσο εκτροφές χοίρων σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων από την εστία μόλυνσης αντιμετωπίζουν περιορισμούς στη λειτουργία και τις πωλήσεις τους, καθώς οι αρχές προσπαθούν να αποτρέψουν τη διάδοση του ιού.