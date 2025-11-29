Το ισπανικό Υπουργείο Υγείας απηύθυνε σύσταση στους πολίτες να φορούν μάσκα όταν εμφανίζουν συμπτώματα γρίπης ή άλλης αναπνευστικής λοίμωξης, καθώς το σύστημα υγείας δέχεται αυξημένη πίεση λόγω της κορύφωσης της εποχικής γρίπης. Η υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρθία εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι την επόμενη εβδομάδα θα εγκριθεί το γενικό πρωτόκολλο πρόληψης και διαχείρισης των ιώσεων – ένα εργαλείο που θεωρείται κρίσιμο, αλλά είχε «παγώσει» εξαιτίας πολιτικών διαφωνιών μεταξύ κυβέρνησης και περιφερειών.

Η εφαρμογή ενός ενιαίου πρωτοκόλλου θεωρείται καθοριστική για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών υγείας. Η φετινή σεζόν γρίπης ξεκίνησε νωρίτερα και με μεγαλύτερη ένταση, με τα νοσοκομεία να καταγράφουν αύξηση περιστατικών και εισαγωγών, κυρίως σε ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες. Οι ειδικοί επισημαίνουν πως η χρήση μάσκας, ακόμη και με ήπια συμπτώματα, μπορεί να περιορίσει σημαντικά τη διασπορά, ειδικά σε κλειστούς χώρους και μέσα μαζικής μεταφοράς.

Το νέο πρωτόκολλο και οι στοχευμένες παρεμβάσεις

Το νέο πρωτόκολλο που προωθεί το υπουργείο προβλέπει πιθανή υποχρεωτική χρήση μάσκας σε νοσοκομεία, μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας και χώρους φιλοξενίας ευπαθών ομάδων. Παράλληλα, θα ισχύει ισχυρή σύσταση για μάσκα σε ιδιωτικές δομές υγείας, φαρμακεία και κοινωνικές υπηρεσίες. Η επιδημιολογική κατάσταση θα αξιολογείται ανά περιοχή, ώστε τα μέτρα να εφαρμόζονται τοπικά και όχι οριζόντια, αποφεύγοντας αχρείαστες κοινωνικές και οικονομικές επιβαρύνσεις.

Η συζήτηση για τη μάσκα επανέρχεται σχεδόν δύο χρόνια μετά τη λήξη των τελευταίων υποχρεωτικών μέτρων. Αυτή τη φορά, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεν εξετάζεται καθολική επαναφορά, αλλά στοχευμένες παρεμβάσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Οι περιφέρειες που διοικούνται από το Λαϊκό Κόμμα εμφανίζονται πλέον πιο συνεργάσιμες, καθώς τα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν αυξημένη πίεση και στα δικά τους δίκτυα υγείας. Η σύγκλιση αυτή δημιουργεί προϋποθέσεις για συμφωνία που μέχρι πρόσφατα φαινόταν απίθανη.

Η σημασία της πρόληψης και της κοινωνικής ευθύνης

Οι επιστήμονες συμφωνούν σχεδόν ομόφωνα ότι η μάσκα, ακόμη και ως απλή σύσταση, αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά και οικονομικά εργαλεία για την επιβράδυνση της εποχικής επιδημίας. Παράλληλα, τονίζουν τη σημασία της κοινωνικής ευθύνης. Σε αυτή τη φάση, όπως λένε, απαιτείται αυτορρύθμιση και όχι καταστολή. Ένα άτομο με συμπτώματα βήχα, καταρροής ή πυρετού που φορά μάσκα, προστατεύει τόσο τους γύρω του όσο και το ίδιο το σύστημα υγείας, μειώνοντας τις επισκέψεις στα επείγοντα.

Ωστόσο, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η μάσκα από μόνη της δεν αρκεί. Η ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης και η βελτίωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας παραμένουν κρίσιμες, ώστε τα περιστατικά να αντιμετωπίζονται έγκαιρα. Ζητούν επίσης καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, με ξεκάθαρες οδηγίες για το πότε πρέπει να ζητούν ιατρική βοήθεια ή να παραμένουν στο σπίτι.

Ενιαίο πλαίσιο δράσης για την εποχική γρίπη

Το υπουργείο αναμένεται να παρουσιάσει τις επόμενες ημέρες τις λεπτομέρειες του νέου πρωτοκόλλου, που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον συντονισμό όλων των περιφερειών. Αν εγκριθεί, θα είναι η πρώτη φορά μετά την πανδημία που η Ισπανία θα διαθέτει ενιαίο πλαίσιο δράσης για την εποχική γρίπη. Όπως αναγνωρίζουν κυβερνητικοί και επιστημονικοί φορείς, ο συγχρονισμός αυτός μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για την προστασία της δημόσιας υγείας σε μια περίοδο αυξημένης επιδημικής δραστηριότητας.