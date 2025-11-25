Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τις ισπανικές αρχές σχετικά με την απόφαση της Μαδρίτης να παραχωρήσει επιπλέον 13 ημέρες αλιείας στη μεσογειακή στόλο τράτας έως το τέλος του έτους.

Η Κομισιόν, έχοντας ενημερωθεί για την απόφαση αρχικά μέσω δημοσιευμάτων, ζητά πρόσθετες πληροφορίες και εξετάζει κατά πόσο η κίνηση συνάδει με το ισχύον νομικό και επιστημονικό πλαίσιο της ΕΕ.

Η απόφαση του ισπανικού Υπουργείου Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων στοχεύει στην προστασία της οικονομικής βιωσιμότητας της αλιείας ενόψει της εορταστικής περιόδου, όταν η ζήτηση κορυφώνεται.

Σύμφωνα με τον υπουργό Λουίς Πλάνας, με την προσθήκη των 13 ημερών, οι 557 τράτες που δραστηριοποιούνται στη Μεσόγειο θα φτάσουν συνολικά τις 7.339 ημέρες αλιείας για το 2025 — δηλαδή περίπου 143 ημέρες ανά σκάφος σε ετήσια βάση. Το υπουργείο θα εκδώσει ατομικές αποφάσεις για κάθε πλοίο, προκειμένου να κοινοποιήσει επισήμως την αύξηση.

Ο Πλάνας τόνισε ότι η κίνηση αυτή προσφέρει «ηρεμία και ασφάλεια» στους αλιείς και διασφαλίζει την επάρκεια των αλιευμάτων στις αγορές πριν από τα Χριστούγεννα, ένα κρίσιμο διάστημα για τα έσοδα του τομέα.

Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, ωστόσο, οι ισορροπίες παραμένουν λεπτές. Το Συμβούλιο Αλιείας της ΕΕ είχε αποφασίσει τον Δεκέμβριο του 2024 μια εξαιρετικά σημαντική μείωση — της τάξης του 79% — στις ημέρες αλιείας των μεσογειακών τράτων για το 2025, αφήνοντας στις χώρες μόλις 27 ημερήσιες άδειες. Το ίδιο πλαίσιο προέβλεπε ότι οι στόλοι θα μπορούσαν να ανακτήσουν ορισμένες ημέρες υπό την προϋπόθεση ότι θα υιοθετούσαν μέτρα για πιο βιώσιμη δραστηριότητα.

Οι συνολικές ημέρες αλιείας για το 2026 παραμένουν ακόμη ανοικτό ζήτημα. Οι σχετικές διαπραγματεύσεις θα πραγματοποιηθούν στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ στις 11 και 12 Δεκεμβρίου, όπου η Ισπανία αναμένεται να υπερασπιστεί την ανάγκη ευελιξίας για τη μεσογειακή αλιεία, ενώ η Κομισιόν θα επιμείνει στον σεβασμό των επιστημονικών ποσοτικών ορίων που αφορούν τη βιωσιμότητα των πληθυσμών.

Η απόφαση της Μαδρίτης δείχνει πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και στην ανάγκη διατήρησης των θαλάσσιων πόρων. Οι επόμενες εβδομάδες θα κρίνουν όχι μόνο αν θα εγκριθεί η επιπλέον ευελιξία για το 2025, αλλά και ποια θα είναι η συνολική στρατηγική της ΕΕ για τη μεσογειακή αλιεία την επόμενη χρονιά.