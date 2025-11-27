Προφυλακιστέος κρίθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας ο πρώην υπουργός Μεταφορών Χοσέ Λουίς Άμπαλος, το όνομα του οποίου συνδέεται με σκάνδαλο διαφθοράς που έχει προκαλέσει πολιτικούς τριγμούς στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Το δικαστήριο αποφάσισε την προφυλάκιση του Άμπαλος, ενός από τα πλέον προβεβλημένα στελέχη του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE), επικαλούμενο τον αυξημένο κίνδυνο διαφυγής του.

Την περασμένη εβδομάδα, η εισαγγελία κατά της διαφθοράς είχε ζητήσει την καταδίκη του σε ποινή κάθειρξης 24 ετών, κατηγορώντας τον για συμμετοχή σε υπόθεση παράτυπης ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Μαζί του κατηγορούνται ο πρώην βοηθός του, Κόλντο Γκαρθία, καθώς και ένας επιχειρηματίας, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο ίδιο κύκλωμα.

Η υπόθεση ήρθε στο φως τον Φεβρουάριο του 2024, μετά τη σύλληψη του Γκαρθία, αποκαλύπτοντας απάτη που επέτρεψε σε μικρή εταιρεία να εξασφαλίσει συμβάσεις ύψους 53 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19 για την προμήθεια μασκών σε κρατικές υπηρεσίες.