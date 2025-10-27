Με μια σαφή κίνηση εντυπωσιασμού, ο επικεφαλής του Junts, του αυτονομιστικού κόμματος στην Καταλονία, που έδωσε στήριξη στην κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ στην Ισπανία, Κάρλες Πουτζντεμόν, ανακοίνωσε ότι αποσύρουν τη στήριξής τους.

Κατηγορούν το Σοσιαλιστικό Κόμμα ότι δεν τήρησε τη συμφωνία που είχαν κάνει προεκλογικά και συνεπώς παύουν να στηρίζουν την κυβέρνηση. Η απόφαση αυτή αποδυναμώνει περαιτέρω την κυβέρνηση μειοψηφίας του Πέδρο Σάντσεθ, την ώρα που ήταν έτοιμη να καταθέσει τον προϋπολογισμό για το 2026 και ενώ βάλλεται πανταχόθεν.

«Ένα σύμφωνο που δεν εφαρμόζεται είναι μια παραβιασμένη συμφωνία», συνόψισε στις δηλώσεις του ο Κάρλες Πουτζντεμόν, πρώην πρόεδρος της Καταλονίας και ο μόνος από τους αυτονομιστές ηγέτες που έχει εξαιρεθεί από την αμνηστία στην Ισπανία. Αμνηστία που ήταν όρος για τη συνεργασία και εξασφαλίστηκε χάρη στους Σοσιαλιστές.

Ηγετική εμφάνιση

Οι βουλευτές του Junts συνεδρίασαν στην Ελβετία. Ο Κάρλες Πουτζντεμόν ζει μόνιμα εξόριστος στο Βέλγιο. Έκανε μια δήλωση χωρίς να δεχθεί ερωτήσεις, προσπαθώντας να πείσει ότι η απόφαση για άρση της στήριξης στην κυβέρνηση στην Ισπανία ήταν δική του. Ωστόσο, απέφυγε να ζητήσει εκλογές ή να μιλήσει για πρόταση μομφής.

«Δεν είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε να βοηθάμε μια κυβέρνηση που δεν βοηθά την Καταλονία», είπε ο Πουτζντεμόν. «Δεν υπάρχει αρκετή εμπιστοσύνη», δήλωσε και υποστήριξε ότι για περισσότερο από 24 μήνες, «δεν υπήρξαν επαρκή αποτελέσματα που να δικαιολογούν να διατηρείται» αυτή η στήριξη. Και πρόσθεσε: «Περιμέναμε πολύ, κάναμε υπομονή».

Σύμφωνα με τον πρόεδρος του Junts, το Σοσιαλιστικό Κόμμα στην Ισπανία «παραβίασε σκόπιμα τη συμφωνία. Είναι τελικά υπεύθυνο επειδή κατέχει όλους τους μοχλούς εξουσίας. Τους έχουμε δώσει πολλές ευκαιρίες να αλλάξουν και η μόνη αλλαγή ήταν η αλλαγή της ώρας», είπε ο Πουτζντεμόν.

Ο Πουτζντεμόν δήλωσε ότι οι Σοσιαλιστές «δεν έχουν πλέον την ικανότητα να κυβερνήσουν» και προκάλεσε τον Πέδρο Σάντσεθ να εξηγήσει πώς σκοπεύει να παραμείνει στην εξουσία.

Ωστόσο, φάνηκε να απορρίπτει τη συνεργασία με το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα και την ακροδεξιά ομάδα Vox, ακόμη και αν καταθέσουν πρόταση μομφής για την άμεση ανατροπή της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ.

«Δεν θα υποστηρίξουμε καμία κυβέρνηση που δεν υποστηρίζει την Καταλονία, ούτε αυτήν ούτε οποιαδήποτε άλλη», δήλωσε, αποκλείοντας τη συνεργασία με κόμματα, τα οποία αντιτίθενται στο αυτονομιστικό κίνημα και τους εθνικιστικούς του στόχους.

Την απόφαση τώρα θα πρέπει να επικυρώσει το κεντρικό συμβούλιο του κόμματος, στην Ισπανία.

Πλήγμα στον προϋπολογισμό

Πλέον, η κυβέρνηση στην Ισπανία δεν έχει καμία ελπίδα να περάσει οποιαδήποτε νομοθεσία. Ο Πέδρο Σάντσεθ δεν έχει καταφέρει να εγκρίνει νέο προϋπολογισμό από την αρχή αυτής της θητείας. Αντ’ αυτού κυβερνά με παρατάσεις του προϋπολογισμού του 2022 και με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ.

Χωρίς την υποστήριξη των Καταλανών αυτονομιστών νομοθετών, οι Σοσιαλιστές δεν έχουν κανέναν τρόπο να εξασφαλίσουν τα πρόσθετα κεφάλαια που απαιτούνται για να συμμορφωθεί η Ισπανία με τα αιτήματα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει η Μαδρίτη τις αμυντικές της δαπάνες.

Η συμφωνία για την αμνηστία

Το 2023, μετά τις εκλογές στην Ισπανία, σε αντάλλαγμα για την υποστήριξη του Junts στην κυβέρνηση του Πέδρο Σάνστεθ, οι Σοσιαλιστές δεσμεύθηκαν να ψηφίσουν έναν νόμο περί αμνηστίας. Αυτό ο νόμος θα ωφελούσε εκατοντάδες αυτονομιστές και προέβλεπε μια σειρά από άλλα. Πολλές από αυτές τις δεσμεύσεις υλοποιήθηκαν, συμπεριλαμβανομένης μιας ρύθμισης, που επιτρέπει τη χρήση της καταλανικής γλώσσας στο κοινοβούλιο. Αρκετές άλλες όμως εκκρεμούν.

Σε σημαντικό βαθμό αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η πλήρης εφαρμογή του νομοσχεδίου έχει μπλοκαριστεί στα δικαστήρια στην Ισπανία. Κυρίως λόγω προσφυγών από τα δεξιά κόμματα. Επίσης, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας έχει εμποδίσει τον Πουτζδεμόν να επωφεληθεί από τον νόμο, καθώς επικαλείται εκκρεμείς κατηγορίες υπεξαίρεσης εις βάρος του.

Ο Πουτζντεμόν υποστηρίζει ότι η μόνη του επιθυμία είναι να επιστρέψει στη Χιρόνα, στην οικογένειά του, και να «ζήσει μια ανώνυμη φυσιολογική ζωή».

Η καταλανική γλώσσα στο Ευρωκοινοβούλιο

Ο Πουτζντεμόν καταγγέλλει επίσης την αδυναμία των Σοσιαλιστών να αναγνωρίσουν τα καταλανικά ως επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Ισπανοί διπλωμάτες ασκούν πιέσεις τα τελευταία δύο χρόνια σε ομολόγους τους στις Βρυξέλλες και στις εθνικές πρωτεύουσες και πρόσφατα έπεισαν τη Γερμανία να υποστηρίξει την πρόταση.

Ωστόσο, πολλές χώρες εξακολουθούν να αντιτίθενται στην ιδέα να υιοθετηθούν τα καταλανικά ως επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Επιχείρημα είναι ότι η κίνηση αυτή θα κοστίσει στην ΕΕ εκατομμύρια ευρώ σε νέα τέλη μετάφρασης και διερμηνείας και θα ενθαρρύνει τις βρετονικές, κορσικανικές ή ρωσόφωνες μειονότητες να επιδιώξουν παρόμοια αναγνώριση.

Ένας όχι και τόσο σταθερός σύμμαχος

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί πως ούτε το Junts ήταν πολύ πιστό στη συμφωνία με τους Σοσιαλιστές. Συνήθως δρούσε πραγματιστικά και με βάση τα συμφέροντά του. Έχει αρνηθεί να υποστηρίξει βασικά νομοσχέδια. Ενώ δήλωνε σταθερά ότι δεν αποτελεί μέρος του «προοδευτικού» συνασπισμού που αποτελείται από τους Σοσιαλιστές και το αριστερό κόμμα Sumar.

«Παραμένουμε ανοιχτοί σε διάλογο»

Μετά τις ανακοινώσεις του Κάρλες Πουτζντεμόν, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ηγεσίας του Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη. Εκεί ο Πέδρο Σάντσεθ επέμεινε ότι το κόμμα πρέπει «να παραμείνει ανοιχτό στον διάλογο και πρόθυμο να συνεργαστεί» με τον Junts.

Ωστόσο, η υπουργός Επιστημών και Πανεπιστημίων, Ντιάνα Μόραντ, άφησε να εννοηθεί ότι η απόφαση του Junts δεν ήταν και τόσο δημοκρατική. Εξέφρασε την αμφιβολία της ότι «το εκλογικό σώμα του Junts ψήφισε υπέρ της διακυβέρνησης του Vox ή του Λαϊκού Κόμματος». Και είπε ότι οι Καταλανοί αυτονομιστές πρέπει να «επιλέξουν αν θέλουν η Ισπανία να αντιπροσωπεύει την πρόοδο ή την οπισθοδρόμηση».