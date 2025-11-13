Η ισπανική Αστυνομία εξάρθρωσε το μεγαλύτερο κύκλωμα ναρκωτικών στις Βαλεαρίδες Νήσους, με επικεφαλής τον Στέφαν Μιλόγιεβιτς, γιο του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή των Μαγιόρκα, Θέλτα και Βιγιαρεάλ, Γκόραν Μιλόγιεβιτς.

Σύμφωνα με την Espanyol, η Πολιτοφυλακή ολοκλήρωσε επιτυχώς την πολυετή επιχείρηση, συλλαμβάνοντας δώδεκα μέλη του κυκλώματος, ανάμεσά τους και τον Μιλόγιεβιτς. Οι Αρχές κατάσχεσαν 687 κιλά κοκαΐνης και 2,5 τόνους χασίς, βάζοντας τέλος σε μια οργάνωση με βαθιές διασυνδέσεις στη μαφία και πληροφοριοδότες μέσα στην Αστυνομία.

Ο 34χρονος δυσκόλεψε για δύο χρόνια τις έρευνες, χάρη στο εκτεταμένο δίκτυο προστασίας του. Πλέον, αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, αλλά και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Δεν είναι η πρώτη φορά που μπλέκει με τον νόμο, καθώς το 2020 είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 1,5 έτους για τη συμμετοχή του στη νεοναζιστική λέσχη μοτοσικλετιστών United Tribuns Spain.