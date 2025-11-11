Με χειροπέδες και φορώντας τα ράσα οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης (11/11) ενώπιον του εισαγγελέα ο 46χρονος youtuber ψευτοϊερέας και οι υπόλοιποι επτά συγκατηγορούμενοί του για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση που θησαύριζε από διακίνηση ναρκωτικών και μεταναστών.

Τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας πλαισιώνουν οι μαρτυρίες ανθρώπων, που έζησαν τα γεγονότα, για την πορεία του 46χρονου ρασοφόρου και των συνεργών του στο πέρασμα των χρόνων. Από το μόντελινγκ στη μοναστηριακή μαγειρική στο You Tube και από τις τηλεοπτικές εμφανίσεις σε καλτ εκπομπές στα ράσα, με τα κλειδιά μίας εκκλησίας στα χέρια του, στην οποία σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε φτάσει στο σημείο να αποθηκεύει ναρκωτικά. Μάλιστα, το εκκλησάκι είναι αφιερωμένο στον Άγιο Παρθένιο, λείψανο του οποίου υποτίθεται ότι μετέφερε στα θυρανοίξια του ναού το 2021 ο 46χρονος, που δηλώνει Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών, το οποίο ωστόσο δεν ανήκει στον Άγιο.

Το αλλοπρόσαλλο παρελθόν του 46χρονου ρασοφόρου

Μιλώντας στην εκπομπή Live News άνθρωποι που γνώριζαν τον 46χρονο ρασοφόρο, βάζουν σε σκέψεις και προκαλούν ερωτήματα για όλα όσα συνέβαιναν για χρόνια, χωρίς οι Αρχές να υποψιαστούν το παραμικρό. «Είχε ανοίξει ταβέρνα, τότε δεν είχε τα ράσα φυσικά, παρέα με τον (βοηθό) του. Ξαφνικά μετά από 4–5 χρόνια άρχισε να τους τραβάει λεφτά, να τους προσηλυτίζει όλους, να δικτυώνεται για να αρπάξει. Εγώ φώναζα, το έλεγα ότι είναι απατεώνας και γι’ αυτό με απείλησε ο (βοηθός) του, ότι έτσι και μιλήσω δεν ξέρω πού θα βρεθώ» λέει η μάρτυρας, σύμφωνα με την οποία το δίδυμο που έβλεπε να διευθύνει την ταβέρνα, ήταν αυτό που βρέθηκε τα επόμενα χρόνια να κινεί τα νήματα σε μία εκκλησία παλαιοημερολογιτών στο κέντρο της Αθήνας.

«Την “πάτησαν” ηθοποιοί, καλλιτέχνες, άνθρωποι των γραμμάτων κτλ. και ήμουν η μόνη που φώναζα, ότι είναι απατεώνας, γιατί δεν “μάσησα” από την πρώτη ώρα. Όταν έγινε παπάς, έγινε αυτό, με απείλησε. Μετά από 3–4 χρόνια τον είδα με τα ράσα. Τρόμαξα, λέω “πώς έγινε παπάς;”» λέει η ίδια μάρτυρας. Ο 46χρονος και ο 40χρονος βοηθός του, που σήμερα είναι επίσης κατηγορούμενος, έλεγαν πως μαγείρευαν για τοξικομανείς, με αποκλειστικό στόχο να τους βοηθήσουν. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα όμως, τα πάρε–δώσε με χρήστες ουσιών γίνονταν, για να τους πουλήσουν ναρκωτικά και να κερδίσουν χρήματα.

Ακόμα και όταν κάποιοι έκαναν δεύτερες σκέψεις για εκείνον, ο ρασοφόρος έχει έτοιμη την απάντηση. «Εγώ στην εκκλησία τον πέτυχα τυχαία στη Σαλαμίνα, μία Μεγάλη Παρασκευή του 2011–2012. Πριν από εκεί όμως τον συναντούσα στο μαγαζί του. Το μαγαζί του το είχε στο Γκάζι. Ήταν ένα τύπου μπαράκι, τσιπουράδικο. Μετά είχα πάει σε ένα εκκλησάκι στο Πέρανι στη Σαλαμίνα και τον βλέπω ξαφνικά στον επιτάφιο να λειτουργεί και είχα πάθει σοκ. (Μου είπε) ότι το κάνει και αυτό, ότι δεν βιοπορίζεται από αυτό, αλλά είναι πολύ πιστός, αγαπάει πολύ τον Θεό και ασχολείται και με αυτό» λέει άνθρωπος που τον γνωρίζει.

Τη μία εμφανιζόταν ως επιχειρηματίας και τραγουδιστής και την άλλη ως ιερέας, αναφέρει άλλη μαρτυρία. «Όταν τον είχα γνωρίσει, ήταν ένας άνθρωπος, επιχειρηματίας, που είχε το μαγαζί πολύ μικρό με τσιπουράκι, συζητούσαμε, είχε live με ορχήστρες, τραγουδούσαμε» λέει. Ο 46χρονος ρασοφόρος είχε καθαιρεθεί από την Εκκλησία της Ελλάδας, αλλά συνέχιζε απτόητος. Σε κάποιους παρουσιαζόταν ως εκπρόσωπος του Πατριαρχείου στην Αλεξάνδρεια, σίγουρος πως η αλήθεια δεν θα αποκαλυφθεί. Δεν ανήκε όμως ούτε στους κόλπους των Παλαιοημερολογιτών, όπως έλεγε κατά διαστήματα. Σε όλες τις περιπτώσεις, ήταν σίγουρος πως κανείς δεν θα ψάξει για την αλήθεια.

Με επικεφαλής μία 52χρονη, ο 46χρονος και τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών και μεταναστών κατάφεραν να θησαυρίσουν. Μετά τις αποκαλύψεις, το εκκλησάκι επί της Λιοσίων παραμένει αποκλεισμένο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στη συγκεκριμένη εκκλησία φέρεται να έμενε η μητέρα του 46χρονου ρασοφόρου. Μετά από απόφαση δικαστηρίου, εισαγγελέας έσπευσε, ώστε να κάνει έξωση στη γυναίκα. Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται και τα στοιχεία που έρχονται στο φως για την υπόθεση πληθαίνουν.

Το παρελθόν του ψευτοϊερέα

Ο 46χρονος ψευτοϊερέας μολονότι δεν είναι ο αρχηγός του κυκλώματος, αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο. Το πρώην μοντέλο που εμφανιζόταν στο ξεκίνημά του πριν από περίπου μια 20ετία σε καλτ εκπομπές να παίζει ακόμη και ξύλο σε τηλεοπτικά πλατό, πιθανότατα στα πλαίσια ενός ρόλου για να ανεβάσει τα νούμερα τηλεθέασης, βρέθηκε τα τελευταία χρόνια καλεσμένος ακόμα και στις πιο εμπορικές εκπομπές, να μιλάει φορώντας το ράσο για τη ζωή και τις αποφάσεις του. Αγνώριστος με το πέρασμα των χρόνων, εμφανιζόταν είτε για να μαγειρέψει σε διαδικτυακές εκπομπές, είτε για να μιλήσει για την ανιδιοτελή προσφορά του σε τοξικομανείς όπως έλεγε.

Στο πάνελ εκείνης της καλτ εκπομπής που εμφανιζόταν στις αρχές του 2000, διακρίνεται και ο 40χρονος σήμερα ρασοφόρος, που πλέον φέρεται ως συνεργός του 46χρονου. Τον παρακολουθούσε με προσοχή και όπως φαίνεται, βάδιζαν από τότε μαζί, στον δρόμο που είχαν επιλέξει. Ο 46χρονος κατηγορούμενος γεννήθηκε στα Χανιά και μεγάλωσε στη Μάνη. Αρχικά πήρε την απόφαση να ασχοληθεί με το μόντελινγκ, αλλά δεν κατάφερε να στεριώσει. Προσπαθεί να γίνει τηλεαστέρας, αλλά οι προσπάθειές του δεν απέδωσαν.

Τα επόμενα χρόνια έβαλε ράσα και πλασάρεται άλλοτε ως ιερέας της Ορθόδοξης Εκκλησίας και άλλοτε ως Αρχιεπίσκοπος των Παλαιοημερολογιτών. Τίποτα από τα δύο δεν ίσχυε. Στην πραγματικότητα ο ρασοφόρος είχε καθαιρεθεί και δεν ανήκε ούτε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ούτε στους κόλπους των Παλαιοημερολογιτών, κάτι που ποτέ δεν έλεγε και που ίσως εξηγεί και τα διαστήματα που αποφάσιζε να βγάλει τα ράσα.

Οι πιστοί που τον έβλεπαν όμως, ήταν αδύνατον να υποψιαστούν την αλήθεια. Όχι μόνο έκανε λειτουργίες, αλλά ήταν επί της ουσίας εκείνος που έχτισε και αποφάσιζε για το εκκλησάκι. Η όλη παρουσία του είχε επηρεάσει θετικά για εκείνον, ακόμα και καλλιτέχνες. Μέσα σε όλα φρόντιζε να ανεβάζει συνταγές μαγειρικής στο κανάλι του στο YouTube και να τονίζει με κάθε ευκαιρία πως θεωρούσε τον εαυτό του υπηρέτη των ανθρώπων που είχαν ανάγκη.

Ο 46χρονος ρασοφόρος βρίσκεται πλέον στα χέρια της Αστυνομίας ως μέλος μίας καλά οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης, που διακινούσε ναρκωτικά και μετανάστες. Η αστυνομική έρευνα των τελευταίων ημερών έδειξε, ότι η σχέση του 46χρονου σήμερα κατηγορούμενου με τοξικομανείς, ήταν εντελώς διαφορετική από αυτή που περιέγραφε πριν από χρόνια. Με ορμητήριο το εκκλησάκι στη Λιοσίων, που είχε φτιάξει με τα χρήματα που του έστειλε ομογενής, ο ψευτοϊερέας κατηγορείται, ότι αποθήκευε εκεί τα ναρκωτικά και πολλές φορές τα παρέδιδε ο ίδιος σε τοξικομανείς.

Η απάντηση της ΓΑΙΑΟΣΕ για το εκκλησάκι του ψευτοϊερέα