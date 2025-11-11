Νωρίς το πρωί της Τρίτης οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες που φέρονται να συμμετείχαν στη σπείρα των ιερέων, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, διακινούσε ναρκωτικά και εμπλεκόταν σε άλλα σοβαρά αδικήματα.

Μεταξύ των οκτώ κατηγορουμένων βρίσκεται και γνωστός Youtuber ιερέας, ο οποίος μαζί με τους υπόλοιπους προσήχθη στα δικαστήρια της Ευελπίδων για να απολογηθεί για τη φερόμενη συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση.

Οι συλληφθέντες μετήχθησαν λίγο μετά τις 9 το πρωί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου θα απολογηθούν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.

Σημειώνεται ότι η αστυνομία εντόπισε και κατέσχεσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης, ενώ οι συλληφθέντες, συνολικά οκτώ, κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών, αποθήκευση σε εκκλησιαστικούς χώρους και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με ιεραρχική δομή.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή σε περιοχές της Αττικής και στη Ρόδο, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 2.238 γραμμάρια κοκαΐνης, 9.092,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και χρηματικά ποσά 4.380 ευρώ και 24.500 λεκ Αλβανίας. Το παράνομο οικονομικό όφελος που εκτιμάται ότι αποκόμισε η οργάνωση φτάνει τουλάχιστον τις 105.000 ευρώ.

Ο 40χρονος ιερέας παλαιοημερολογίτης συνελήφθη την Παρασκευή όταν παρέλαβε μια βαλίτσα μέσα στην οποία είχε κρύψει την κοκαΐνη. Τη βαλίτσα είχε μεταφέρει με το πλοίο της γραμμής για λογαριασμό του μια ηλικιωμένη την οποία είχε πείσει ότι δεν μεταφέρει κάτι ύποπτο ενώ ο ίδιος έφτασε στη Ρόδο αεροπορικώς.

«Χρυσές» δουλειές έκανε η σπείρα των ιερέων

Όπως μετέδωσε το MEGA, το πρωί της Τρίτης στον ανακριτή οδηγείται το αρχηγικό ζέυγος, η 52χρονη αρχηγός και ο σύντροφός της αλβανικής καταγωγής, που θεωρούνται “εγκέφαλοι” της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι Αρχές προχώρησαν συνολικά σε 8 συλλήψεις σε Αττική και Ρόδο, μεταξύ αυτών και σε έναν αυτοαποκαλούμενο ιερέα, ο οποίος παράλληλα ήταν πρώην μοντέλο, YouTuber και μάγειρας.

Το “εκκλησάκι” επί της οδού Λιοσίων είχε χτιστεί με την δωρεά ομογενούς από τον Καναδά, ωστόσο κανείς δεν γνώριζε ότι έχει χτιστεί εκκλησία πάνω στην οδό Λιοσίων.

Σύμφωνα με το MEGA, επρόκειτο για έναν χώρο ο οποίος χρησίμευε ως αποθηκευτικός χώρος από την ΓΑΙΑ-ΟΣΕ, θυγατρική του ΟΣΕ. Ο χώρος είχε νοικιαστεί, έγινε εκκλησάκι και μετά σταμάτησαν οι υπεύθυνοι να δίνουν ακόμη και το ενοίκιο για τον χώρο. Στην εν λόγω εκκλησία γυρίζονταν και τα βίντεο που αναρτούνταν στο You Tube.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι ο αυτοαποκαλούμενος ιερέας, διαμήνυε ότι η εκκλησία μοίραζε σισίτια στους τοξικομανείς. Στο παρασκήνιο όμως πήγαινε στα αυτοκίνητα που έρχονταν και μοίραζε τις ναρκωτικές ουσίες.

Εκτός από το να πουλά ναρκωτικά και να διακινεί παράνομους μετανάστες, η συμμορία των ιερέων ξάφριζε και πολλούς γνωστούς celebrities.

