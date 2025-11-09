Μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά είναι ο 46χρονος ρασοφόρος, που δηλώνει Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών και συνελήφθη στη Ρόδο με 2 κιλά κοκαΐνης.

Η επαγγελματική ζωή του 46χρονου ήταν πολυτάραχη, καθώς πριν ντυθεί με το ράσο, είχε διατελέσει μοντέλο, τραγουδιστής, βραβευμένος μάγειρας, influencer και youtuber. Από το χώρο του μόντελινγκ μεταπήδησε το 2000 στο χώρο της τότε showbiz ως μέλος πάνελ σε καλτ τηλεοπτικές εκπομπές. Στη συνέχεια αποφάσισε να κάνει καριέρα ως… σεφ, μαγειρεύοντας μουσακά, μακαρονάδες, αλλά και νηστίσιμα, τις περιόδους της χριστιανικής νηστείας.

Oι followers του στα social media ολοένα και αυξάνονται, ενώ το κανάλι του στο YouTube μετρά πάνω από 200.000 εγγεγραμμένους χρήστες. Πλέον έχει βγάλει και βιβλίο μαγειρικής. Ο ρασοφόρος influencer, από επαγγελματίας μάγειρας, βραβευμένος για τις μοναστηριακές συνταγές του, σύντομα ενθρονίστηκε και επισήμως ως Αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας των Παλαιοημερολογιτών. Ο 46χρονος μάλιστα έχει φτιάξει δικό του εκκλησάκι σε πρώην αποθήκη του ΟΣΕ στο κέντρο της Αθήνας.

Μάλιστα μαρτυρία που επικαλέστηκε η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», αναφέρει: «Έχουμε εκπλαγεί με όλο αυτό που υποψιαζόμαστε και ακούμε. Δεν μας είχε δώσει τέτοια δικαιώματα. Ξέρω βέβαια, ότι δεχόταν ένα πόλεμο από την γειτονιά, γιατί ήρθε εδώ η εκκλησία, γιατί βαράγαν την καμπάνα. Ερχόντουσαν και έκαναν παρατηρήσεις… Ξέρω ότι του είχαν σπάσει τα τζάμια πολλές φορές στο ναό. Ήταν καταρχάς παλαιοημερολογίτικος ο ναός. Ενοχλούσε γιατί, εντάξει, είναι γνωστό ότι ήταν πρώην μοντέλο, ο οποίος επέστρεψε στην εκκλησία με νέα δεδομένα. Γι’ αυτό θεωρώ, ότι πήγε με το παλιό ημερολόγιο και αυτό ενοχλούσε τη γειτονιά».

Όπως δείχνει το παρελθόν του, η κοσμική ζωή πάντα τον αφορούσε, όμως κάθε φορά που δεν τον καλύπτει, επιστρέφει στην εκκλησία. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε εκπομπή του MEGA, ο 46χρονος έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για σωματικές βλάβες.

Η προσπάθεια του να διεισδύσει στα υψηλά σαλόνια

Ο παλαιοημερολογίτης ιερέας όμως φαίνεται πως είχε κάνει επάγγελμα και την προσπάθεια διείσδυσης στα υψηλά σαλόνια και για το σκοπό αυτό φωτογραφιζόταν με ηθοποιούς και προσπαθούσε να προσεταιριστεί πολιτικούς. Για την γνωριμία της μαζί του μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» η ηθοποιός, Άννα Φόνσου.

«Δεν τον γνώριζα απλώς. Ήρθε μία μέρα στο σπίτι (του ηθοποιού) με έναν άλλο παπά και τη μητέρα του. Και είπε “τι ωραία εδώ. Θέλω να μου κάνετε ένα τραπέζι μεγάλο”. Μου λέει “έχουμε φέρει μία πίτα του Αγίου Φανουρίου…”, δεν ξέρω ποιου Αγίου, τέλος πάντων. Και λέει “εγώ λειτουργώ… στο Περιστέρι”, δεν θυμάμαι. “Αν θέλετε να ‘ρθείτε. Ή αν θέλετε, ποτέ να σας κάνουμε ένα τραπέζι για εδώ, τους φιλοξενούμενους. Αυτό είναι το τηλέφωνό μου”. Δεν το έγραψα εγώ και δεν τον πήρα ποτέ. Δεν τον πήρα, γιατί πονηρεύτηκα κάτι, δεν τον πήρα, γιατί δεν χρειαζόταν να ‘ρθει να μας κάνει ένας παπάς τραπέζι» είπε η ηθοποιός.

Και τραγουδιστής ο ρασοφόρος

Για τον ιερέα μίλησε και η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια, Κόμισσα Κοντογιάννη, η οποία αποκάλυψε πως τραγουδούσε μαζί του σε νυχτερινό κέντρο. «Συγκεκριμένα τραγουδούσαμε μαζί στο νυχτερινό κέντρο “Paparazzi”, ήταν ένα παιδί βιοπαλαιστής, πάντα πίστευε στο Θεό, γιατί όλο είχε εικονίσματα και τέτοια. Και παρέα είχαμε κάνει και εκτός δουλειάς, αλλά δεν έπινε ούτε καν ουσίες και αυτό που έμαθα τώρα από εσάς τους δημοσιογράφους, δεν θέλω να το πιστέψω. Αν ισχύει και αν είναι το ίδιο άτομο, δηλαδή θέλω να πιστεύω, ότι έχει γίνει κάποιο λάθος…»

Ερωτηθείσα πόσα χρόνια ήταν τραγουδιστής ο συγκεκριμένος άνθρωπος, η Κόμισσα Κοντογιάννη είπε ότι «δεν ήτανε για πολλά χρόνια, για πολύ λίγο το έκανε, ένα-δύο χρόνια. Πάλευε για την επιβίωση. Πάντα η κλήση του ήταν η εκκλησία, από μικρό παιδί μου είχε εξομολογηθεί και πάντα ήθελε να πάει στην εκκλησία και μετά που ήταν σε εκκλησία, είχα πάει σε λειτουργία. Τα τελευταία χρόνια είχαμε χαθεί».

«Με είχε προσεγγίσει και εμένα»

Στην εκπομπή μίλησε και ο βουλευτής ΝΔ, Βασίλης Οικονόμου, ο οποίος ήρθε σε επικοινωνία με τον ρασοφόρο, καθώς ο 46χρονος προσπάθησε να προσεγγίσει και τον πολιτικό. «Έγινε μία συνάντηση κατόπιν αιτήματός του και αιτήθηκε μία ευνοϊκή ρύθμιση, για να συνεχίσει να νοικιάζει το κτίριο. Εγώ συνεννοήθηκα με τον κ. Μπαλωμένο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΓΑΙΑΟΣΕ, που ανήκει το κτίριο και από τότε βρισκόμαστε στα δικαστήρια με τον συγκεκριμένο κύριο. Διότι, πρώτον, γιατί πήραμε το μικρό κτίριο και το δώσαμε στην ΕΥΔΑΠ για να το χρησιμοποιήσει κι για το άλλο ζητήσαμε πλέον ένα κανονικό ενοίκιο, το οποίο δεν το δέχτηκε και μας έκανε αγωγή».