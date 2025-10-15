Θύμα κλοπής και μάλιστα από… ιερέα έπεσε ένας 75χρονος στην Καβάλα, ο οποίος είδε να εξαφανίζονται μέσα σε τρεις μήνες από τον τραπεζικό του λογαριασμό 259.000 ευρώ.

Η απίστευτη υπόθεση με πρωταγωνιστή έναν ρασοφόρο, άρχισε να εκτυλίσσεται στην Καβάλα το 2020. Όπως αναφέρει το kavalapost.gr, τότε ο ηλικιωμένος αντιμετώπιζε μια δύσκολη περίοδο στην οικογενειακή ζωή του, γεγονός που τον οδήγησε στην απομάκρυνσή του από τη συζυγική οικία, ενώ είχε ήδη διακόψει κάθε επικοινωνία και με τα παιδιά του. Στη δύσκολη αυτή συγκυρία, προσπαθούσε να βρει παρηγοριά στην εκκλησία. Ο ιερέας του ναού της περιοχής προσέγγισε τον ηλικιωμένο στον εξωτερικό χώρο του παρεκκλησίου όπου καθόταν και άρχισε να τον ρωτά τι του συμβαίνει, αντιλαμβανόμενος την κακή ψυχολογική κατάστασή του.

Πολύ σύντομα ο ιερέας κέρδισε την εμπιστοσύνη του 75χρονου. Κάποια στιγμή ο δεύτερος του είπε, ότι είχε συγκεντρώσει οικονομίες που ξεπερνούσαν τα 200.000 ευρώ. Τότε ο ιερέας άρχισε να δείχνει πιο έντονο ενδιαφέρον, προμηθεύοντας τον με φαγητό και φάρμακα, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούσε να εξασφαλίσει τη διακοπή κάθε είδους σχέσεων με συγγενείς και φίλους του. Όπως κατέθεσε το θύμα στο δικαστήριο, όπου κατέληξε η υπόθεση «μου έλεγε να μη μιλώ με τους φίλους μου και τα παιδιά μου. Μου άλλαξε τηλέφωνο, για να μη με ενοχλεί κανένας, ενώ μου ζήτησε δεύτερο κλειδί για να μη σηκώνομαι όταν χτυπά το κουδούνι».

Τα Χριστούγεννα του 2020 ο ιερέας πρότεινε στον ηλικιωμένο να μετακομίσει σε διαμέρισμα, στο ακίνητο όπου έμεναν ο ρασοφόρος και η οικογένειά του, προκειμένου να τον φροντίζουν καθημερινά. Στις 25 Ιουνίου 2021 ο 75χρονος πείστηκε και μετακόμισε στο Παληό της Καβάλας, σε υπόγειο διαμέρισμα, το οποίο ανακαινίστηκε με έξοδα του ηλικιωμένου, τα οποία έφuασαν τα 12.000 ευρώ. Τον Μάιο του 2021 ο ιερέας έπεισε τον ηλικιωμένο να τον κάνει συνδικαιούχο στους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Από τότε έως και τον Αύγουστο του 2021 ο ρασοφόρος έκανε αναλήψεις, μεταφορές μεγάλων ποσών και αγορές που ξεπέρασαν τις 250 χιλιάδες ευρώ.

Το θύμα, διαζευγμένος και μακριά από τα παιδιά του, τώρα ζει στο γηροκομείο της Μητρόπολης Καβάλας. Όταν καταγγέλθηκε η απάτη παρενέβη η Μητρόπολη Καβάλας, ο μητροπολίτης είπε στον ιερέα να επιστρέψει τα χρήματα και τον παρέπεμψε στο Συνοδικό Δικαστήριο, από το οποίο παίρνει συνεχώς αναβολές. Η υπόθεση, όπως είπε ο δικηγόρος του θύματος, Σταύρος Γεωργίου, πήγε στην τακτική δικαιοσύνη και «όταν ρώτησε ο ανακριτής τον ιερέα, γιατί πήρε τα χρήματα, εκείνος του απάντησε “μπορεί να είμαι ιερέας, αλλά είμαι και πατέρας και έχω παιδιά”».

Η δικαιοσύνη έκρινε ότι ο ιερέας δια της απάτης προχώρησε στην υπεξαίρεση, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του ότι του έγιναν δωρεά τα χρήματα, με τον ιερέα να προσπαθεί να εμπλέξει δύο τραπεζικούς, που διέψευσαν τους ισχυρισμούς του. Ο ρασοφόρος καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θράκης σε ποινή κάθειρξης οκτώ ετών.