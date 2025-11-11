Το δρόμο για τη φυλακή έδειξαν ανακριτής και εισαγγελέας σε τέσσερις κατηγορουμένους που φέρονται ως μέλη του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών και μεταναστών, ανάμεσά τους και ο γνωστός YouTuber κληρικός.

Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε σήμερα και ο γιος της 52χρονης κατηγορούμενης ως αρχηγού του κυκλώματος, στον οποίο αποδίδεται μόνο το πλημμέλημα της βίας κατά υπαλλήλων, καθώς φέρεται να διαπληκτίστηκε με τους αστυνομικούς. Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος.

Νέα προθεσμία να απολογηθούν αύριο Τετάρτη (12/11) έλαβαν η 52χρονη κι άλλα δύο φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.