Viral έχει γίνει ένα βίντεο που καταγράφει μια ξανθιά γυναίκα με μεγάλη κόκκινη τσάντα να επιβιβάζεται στο Air Force One πίσω από το πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε Νεβάδα και Αριζόνα. Η σκηνή προκάλεσε έντονη συζήτηση στα social media σχετικά με την ταυτότητά της.

Το σύντομο κλιπ, που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα X, έκανε πολλούς χρήστες να αναρωτιούνται ποια είναι η ψηλόλιγνη «μυστηριώδης γυναίκα» που συνοδεύει τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ στο προεδρικό αεροσκάφος.

Σύμφωνα με αναρτήσεις που διαδόθηκαν στο X, πρόκειται για τη Νάταλι Χαρπ, επί χρόνια συνεργάτιδα του Τραμπ.

Mysterious woman with large red bag seen getting on Air Force One behind President Trump 👀 pic.twitter.com/rPFQLb63ZS — Iran Updates🚨 (@IranUpdatesNow) April 16, 2026

«Η Ναταλί Χαρπ είναι βοηθός του Προέδρου των ΗΠΑ. Έχει μια “μυστηριώδη αύρα” επειδή σπάνια βρίσκεται στο προσκήνιο», έγραψε ο σχολιαστής Matt Wallace.

Άλλοι χρήστες επιβεβαίωσαν την ταυτότητά της, σχολιάζοντας: «Είναι η Ναταλί Χαρπ και εργάζεται χρόνια δίπλα στον πρόεδρο… ποιο είναι το θέμα;»

Ο ρόλος της στο επιτελείο ΤραμπΗ Χαρπ, 35 ετών, είναι πρώην τηλεπαρουσιάστρια και από το 2025 υπηρετεί ως εκτελεστική βοηθός του προέδρου. Συμμετέχει στενά στην καθημερινή επικοινωνία του Τραμπ, ενώ σε αρκετά διαδικτυακά σχόλια την αποκαλούν «human printer» (ανθρώπινο εκτυπωτή), καθώς τον βοηθά στη διαχείριση των δηλώσεων και αναρτήσεών του στην πλατφόρμα Truth Social.

Αναφορές επισημαίνουν τη σταθερή παρουσία της στα ταξίδια και τις δημόσιες εμφανίσεις του προέδρου, γεγονός που εξηγεί γιατί εμφανίζεται συχνά σε σχετικά βίντεο και φωτογραφίες.