Αλλαγές στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς θα ισχύσουν κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ.

Ειδικότερα, στις 25 και 26 Δεκεμβρίου 2025, καθώς και την 1η και 6η Ιανουαρίου 2026, τα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, όπως και τα τρόλεϊ, θα λειτουργήσουν με πρόγραμμα Κυριακής και αργιών.

Τις ημέρες 2 και 5 Ιανουαρίου 2026 θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολογίων για τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, ώστε να καλυφθούν οι μετακινήσεις του επιβατικού κοινού τις ημέρες μεταξύ των εορτών.

Όσον αφορά τα μέσα σταθερής τροχιάς, δηλαδή τις γραμμές Μετρό 1, 2, 3 και το Τραμ, οι επιβάτες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις συχνότητες των δρομολογίων μέσα από τις σχετικές ανακοινώσεις του ΟΑΣΑ.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ