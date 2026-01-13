Το χάρτινο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων για τα αστικά λεωφορεία της Θεσσαλονίκης καταργείται οριστικά με την έκδοση χάρτινων εισιτηρίων και μηνιαίων καρτών να μπαίνει στο παρελθόν. Από εδώ και στο εξής, οι επιβάτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα νέα ψηφιακά μέσα για την αγορά των εισιτηρίων τους.

Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) περνάει στην ψηφιακή εποχή, προσφέροντας σύγχρονους και εύκολους τρόπους έκδοσης εισιτηρίων. Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕΘ, Γιάννης Τόσκας, μίλησε στην ΕΡΤ και ενημέρωσε τους πολίτες για όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουν σχετικά με τη νέα διαδικασία.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων Όλοι πρέπει να έχουν την προσωποποιημένη τους κάρτα και η προσπάθεια μας έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο και έχουμε τώρα πάνω από 100.000 προσωποποιημένες κάρτες. Τώρα οι κάρτες ισχύουν ημερολογιακά κα στη συνέχεια τη φορτίζεις. Έχουμε επίσης το πακέτο των 10+1 εισιτηρίων, το οποίο προτείνω στους χρήστες».

«Σχετικά με τα φοιτητικά και μαθητικά πάσο έχουμε εκδώσει χιλιάδες. Έχουμε κάνει καμπάνια ενημέρωσης ότι τα παλιά πορτοκαλί μηχανήματα εντός των οχημάτων δεν θα χρησιμοποιούνται. Επίσης υπάρχει και η διαδικασία έκδοσης του άυλου εισιτηρίου.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορεί να δει κανείς στις ιστοσελίδες του ΟΑΣΘ και του ΟΣΕΘ και στις εφαρμογές. Προχωράμε σε καλά βήματα και με τον ερχομό και άλλων ηλεκτροκίνητων λεωφορείων και ο ΟΑΣΘ εκσυγχρονίζεται και άλλα ηλεκτροκίνητα θα έρθουν. Το 2026 θα είναι μια καλύτερη χρονιά για την αστική συγκοινωνία και αυτό θα οδηγήσει και σε εξυπηρέτηση των πολιτών» υπογράμμισε.