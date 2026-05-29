Συναγερμός στα Χανιά σήμανε το πρωί της Παρασκευής (29 Μαΐου) στην Παλιά Πόλη, όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε να καταδιώκει με μπαλτά εργάτες στην οδό Σήφακα, προκαλώντας αναστάτωση και πανικό στους περαστικούς.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έφτασαν άμεσα στο σημείο, ακινητοποίησαν τον 50χρονο και προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο άνδρας οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, όπου διεξάγεται προανάκριση για την υπόθεση.

Τρόμος στα Χανιά: Επενέβησαν άμεσα αστυνομικοί

Την ώρα του περιστατικού στην περιοχή υπήρχε ήδη ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, καθώς στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ) πραγματοποιείται το συνέδριο του Economist. Η συγκυρία αυτή διευκόλυνε την άμεση επέμβαση των αρχών και την αποτροπή περαιτέρω επεισοδίων.