Ο Μανώλης Μαυρομμάτης μίλησε δημόσια για τα «πολύ δύσκολα 3,5 χρόνια» που πέρασε «μέσα σε 4 τοίχους και ένα ταβάνι», περιγράφοντας την περίοδο νοσηλείας και αποκατάστασής του μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στη φωτιά στο σπίτι του στο Κολωνάκι τον Φεβρουάριο του 2024, όπου τραγικά έχασε τη σύζυγό του.

«Ήμουν 1,5 χρόνο στο “Γ. Γεννηματάς” και μετά στο κέντρο αποκατάστασης. Πέρασα 3,5 χρόνια σε 4 τοίχους και 1 ταβάνι, ήταν δύσκολα, πολύ δύσκολα», ανέφερε ο Μανώλης Μαυρομμάτης. Όπως είπε, ελπίζει πως τώρα που ολοκληρώθηκε η αποθεραπεία του, θα μπορέσει να σταθεί ξανά στα πόδια του, αν και παραδέχθηκε ότι η απώλεια της συζύγου του εξακολουθεί να βαραίνει την καθημερινότητά του.

«Ήταν μια αναπάντεχη στιγμή, μια τραγωδία ολοκληρωμένη πια για εμένα», σημείωσε, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τη στήριξη του γιου του. «Ευτυχώς ο γιος μου εγκατέλειψε προσωρινά τη δουλειά του στην Αγγλία για να έρθει να μου συμπαρασταθεί και να με βοηθήσει να ξεπεράσω ορισμένες πτυχές της καθημερινότητας».

Αναφερόμενος στη νύχτα της φωτιάς, ο Μανώλης Μαυρομμάτης περιέγραψε τη δραματική προσπάθειά του να σώσει τη σύζυγό του. «Η δύσκολη στιγμή είναι όταν έχασα τη σύζυγό μου και το έζησα μέσα σε μια φωτιά που έκαιγε τα πάντα γύρω κι εγώ προσπαθούσα να την τραβήξω έξω να τη σώσω και δεν το κατάφερα. Πήρε φωτιά το σπίτι και εκείνη βρέθηκε καθισμένη στο κάθισμα χωρίς να θέλει να το εγκαταλείψει».

«Εύχομαι στους χειρότερους εχθρούς μου να μη συμβεί ποτέ αυτό που έγινε σε μένα», πρόσθεσε συγκινημένος. «Βρίσκω δύναμη στην αγάπη του παιδιού μου, το οποίο έκανε τόσα πολλά σαν άντρας πια μεγάλος. Φρόντισε για τα πάντα και δεν ήθελε ποτέ να δει τον πατέρα του να είναι σε ένα δωμάτιο καθηλωμένος».