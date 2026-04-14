Ένα περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού σημειώθηκε σε μπαρ στην περιοχή του Αιγίου, με θύματα δύο νεαρούς και δράστες ομάδα περίπου τριάντα κουκουλοφόρων, οι οποίοι κρατούσαν ρόπαλα και όπλο.

Το επεισόδιο διαδραματίστηκε στα Σελιανίτικα, τη νύχτα της Δευτέρας του Πάσχα, όταν πολυάριθμη ομάδα ατόμων επιτέθηκε αιφνιδιαστικά σε δύο νεαρούς, μετατρέποντας γνωστό κατάστημα της περιοχής σε πεδίο μάχης.

Σύμφωνα με το Pelopo, οι δύο παθόντες, ηλικίας 19 και 20 ετών, βρίσκονταν στο κατάστημα όταν δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Οι δράστες, οπλισμένοι με ρόπαλα και μεταλλικές ράβδους, επιτέθηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα στους δύο νεαρούς, προκαλώντας τους σοβαρά τραύματα.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι ένας από τους επιτιθέμενους κρατούσε όπλο, με το οποίο απείλησε όσους προσπάθησαν να παρέμβουν για να σταματήσουν τον ξυλοδαρμό.

Αμέσως μετά το περιστατικό, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, αφήνοντας πίσω τους σκηνές πανικού.

Οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αιγίου. Σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές πληροφορίες, φέρουν σοβαρά τραύματα και κατάγματα στο πρόσωπο, αποτέλεσμα των βίαιων χτυπημάτων που δέχθηκαν.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Παράλληλα, διενεργείται προανάκριση για τα αίτια της επίθεσης, ενώ εξετάζεται το υλικό από κάμερες ασφαλείας και λαμβάνονται καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες.

Μέχρι στιγμής, τα κίνητρα της επίθεσης των δραστών ρομά προς τους δύο νεαρούς παραμένουν άγνωστα.