Την Αντίπαρο επέλεξε για ακόμα μια χρονιά ο Τζέισον Στέιθαμ για να περάσει μέρος των διακοπών του .Ο Χολιγουντιανός σταρ έχει δείξει πολλές φορές την αγάπη του στο νησί, αφού αυτό επέλεξε και πέρσι για να περάσει τις διακοπές του με την οικογένειά του.

Σε φωτογραφία που ανέβασε η Άρτεμις Αστεριάδη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εμφανίζεται να ποζάρει δίπλα στον ηθοποιό, ο οποίος φροντίζει να προστατεύεται από τα φώτα της δημοσιότητας και τα βλέμματα, φορώντας γυαλιά και καπέλο.

Δεν είναι γνωστό το πότε επισκέφτηκε ο Τζέισον Στέιθαμ το νησί, ωστόσο συνοδεύεται από τη σύντροφό του Ρόζι Χάντινγκτον και τα δύο τους παιδιά.