Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση διάσωσης σκάφους που βυθίζεται στο Αιγαίο.

Πρόκειται για ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες το οποίο έπλεε στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Ρήνειας.

Την επιχείρηση διάσωσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν με ένταση 6 -7 μποφόρ.

Στο σημείο βρίσκεται το πλοίο Blue Star Dellos, που εκτελεί το δρομολόγιο από Πάρο προς Πειραιά.

Πάνω από το σκάφος που βυθίζεται, πετά ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας Super Puma, το οποίο ρίχνει φως με τον προβολέα.