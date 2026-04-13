Ο Ντοκ Ρίβερς δεν θα συνεχίσει στον πάγκο των Μιλγουόκι Μπακς, καθώς η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρώθηκε μετά το τέλος μιας απογοητευτικής σεζόν για την ομάδα του ΝΒΑ.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, οι Μπακς έχουν ήδη στραφεί στην επόμενη ημέρα και αναζητούν τον προπονητή που θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η φετινή πορεία του συλλόγου κρίθηκε αποτυχημένη, καθώς για πρώτη φορά μετά από περίπου δέκα χρόνια το Μιλγουόκι έμεινε εκτός playoffs, γεγονός που αναμένεται να φέρει ευρύτερες αλλαγές στο οργανόγραμμα.

Σε δήλωσή του μετά το διαζύγιο, ο Αμερικανός τεχνικός εμφανίστηκε ευγνώμων, τονίζοντας πως η εμπειρία του στο Μιλγουόκι ήταν ξεχωριστή και πως αισθάνεται βαθιά σύνδεση με την πόλη και τον οργανισμό των Μπακς.

Αναλυτικά η δήλωσή του

“Αγάπησα πραγματικά τον χρόνο μου στο Μιλγουόκι. Η επιστροφή μου εδώ, όπου ξεκίνησα την πορεία μου, σε μια πόλη που με αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή, ήταν πραγματικό προνόμιο.

Είμαι απογοητευμένος που τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως ελπίζαμε όλοι, όμως είμαι βαθιά ευγνώμων για αυτή την εμπειρία, για τις σχέσεις που χτίστηκαν και για την αμέριστη στήριξη των φιλάθλων και της κοινότητας.

Το Μιλγουόκι θα σημαίνει πάντα πολλά για μένα και αυτό το κεφάλαιο θα έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου”.