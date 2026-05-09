Το περασμένο Σάββατο στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» δημοσιεύτηκε το θέμα με τίτλο «Χεράτα και πέτσινα πτυχία». Ενα ρεπορτάζ για το θέμα των τίτλων σπουδών που είτε δεν έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα σε γνώσεις ή αποκτώνται χωρίς κανέναν κόπο αλλά με το αζημίωτο. Το φαινόμενο φαίνεται να έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι τα πολλά μηνύματα που λάβαμε από ανθρώπους που ήξεραν κάποιον που είχε πάρει πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών χωρίς να κάνει ούτε ένα μάθημα! Αλλά και μεταπτυχιακά.

Τα πράγματα έχουν περάσει το όριο μιας εκπαιδευτικής ομερτά. Είναι πια κοινό μυστικό. Τα πτυχία αυτά δεν είναι πλαστά· πιστοποιούν όμως μια γνώση που δεν υπάρχει. Είναι ενδεικτικό ότι το 2011, για να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα, είχε προταθεί η εξέταση στην ξένη γλώσσα όλων όσοι είχαν μεταπτυχιακά από το εξωτερικό και λάμβαναν μέρος στη διαδικασία επιλογής σχολικών συμβούλων. Ψηφίστηκε σχετική νομοθετική ρύθμιση από την τότε υπουργό Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου κι από τους 1.136 που είχαν μεταπτυχιακά στο εξωτερικό και υπέβαλαν αίτηση για σχολικούς συμβούλους, εμφανίστηκαν για εξέταση μόλις 136.

Ειδικά στους φορείς πιστοποίησης ξένων γλωσσών, η εικόνα φανερώνει μια ανεξέλεγκτη κατάσταση, που αδικεί όσους κάνουν σοβαρά, με επαγγελματισμό κι ευθύνη, τη δουλειά τους.

Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν 47 φορείς πιστοποίησης, λέει η ΟΙΕΛΕ, με τους περισσότερους να είναι αμφιβόλου ως ελεγχόμενης αξιοπιστίας, την ίδια ώρα που στη Γερμανία έχουν αδειοδοτηθεί μόλις 3.

Πολλοί από αυτούς τους φορείς διαφημίζουν πως η διαδικασία της πιστοποίησης – με εξ αποστάσεως εξετάσεις τις περισσότερες φορές – χρειάζεται μόλις 3 μέρες. Το αφήγημα και η «διαφημιστική γραμμή» στους περισσότερους φορείς είναι τα ίδια· γρήγορη πιστοποίηση για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Το άλλο μεγάλο πεδίο «δράσης» είναι τα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά. Η πανδημία επιτάχυνε και πολλαπλασίασε την προσφορά τους, σε κάποιες περιπτώσεις χωρίς τα απαραίτητα εχέγγυα αξιοπιστίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Εισαγγελική παρέμβαση ζητεί η ΟΙΕΛΕ

Μιλήσαμε για το θέμα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) Γιώργο Χριστόπουλο, καθώς η Ομοσπονδία στην οποία προεδρεύει έχει, εδώ και καιρό, ανακινήσει το θέμα και έχει έρθει σε επικοινωνία και με το ΑΣΕΠ:

«Αυτό που προτείναμε σε συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ ήταν ότι θα πρέπει να συρρικνωθεί η μοριοδότηση για τις πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών και να μειωθεί ενδεχομένως η μοριοδότηση και για τα μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως. Προτείναμε αυτό που γνωρίζουμε ότι κάνει το αντίστοιχο ΑΣΕΠ της Γερμανίας. Για να είναι σίγουρο ότι οι υποψήφιοι έχουν τις δεξιότητες που καταθέτουν στα χαρτιά, να γίνεται ένας πρόσθετος διαγωνισμός δεξιοτήτων, έτσι ώστε να διαπιστώνεται εύκολα αν αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν, για παράδειγμα, ιταλικά, μιας και υπάρχουν καταγγελίες για τουλάχιστον δύο ιταλικά πανεπιστήμια που τροφοδοτούν την αγορά με ψεύτικα μεταπτυχιακά. Αντίστοιχες αναφορές υπάρχουν και για ουκρανικά ή βουλγαρικά πανεπιστήμια, ακόμη και κάποια κυπριακά που θεωρούνται ύποπτα. Αυτές όμως είναι τεχνικές λεπτομέρειες.

Εμείς θα ζητήσουμε εισαγγελική παρέμβαση για συγκεκριμένα πανεπιστήμια που έχουμε υποδείξει στην πολιτεία. Θα ζητήσουμε να γίνει επιτέλους από το υπουργείο Παιδείας και τον ΔΟΑΤΑΠ ισχυρότατος έλεγχος των ιδρυμάτων που δίνουν μαζικά μεταπτυχιακά και διδακτορικά, και ξαφνικά έχουν χιλιάδες αποφοίτους που είναι όλοι κοντά στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Είναι φανερό ότι εκεί υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Επίσης, για τις εταιρείες που συγγράφουν διατριβές και ανερυθρίαστα τις διαφημίζουν, να παρέμβει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και να υπάρξει ένα αρχείο για να ελεγχθούν άμεσα».

Η καταγγελία γεωπόνων και οι επιπτώσεις

Πριν από λίγες ημέρες, γεωπόνοι που συμμετείχαν σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ απέστειλαν οργισμένη επιστολή στην ΟΙΕΛΕ καταγγέλλοντας πολλούς συναδέλφους τους που «παραγγέλνουν» μεταπτυχιακά από συγκεκριμένα ιταλικά πανεπιστήμια και, χωρίς να γνωρίζουν καν ιταλικά, παίρνουν όχι μόνο τον τίτλο σπουδών, αλλά και… βεβαίωση άριστης γνώσης της ιταλικής γλώσσας επιπέδου C2.

Οι επιπτώσεις των αγορασμένων τίτλων είναι πολλές, πολυεπίπεδες, σημαντικές και μακροπρόθεσμες. Συνολικά η έννοια του πτυχίου υποβαθμίζεται, αφού όλο και περισσότεροι έχουν όλο και περισσότερους τίτλους. Οταν η απόκτηση τίτλων δεν βασίζεται σε πραγματική γνώση, το ίδιο το πτυχίο χάνει την αξιοπιστία του και το κύρος του στην «αγορά». Παράλληλα, δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός κυρίως στην κάλυψη μοριοδοτούμενων θέσεων, με αποτέλεσμα να μένουν εκτός ή να καθυστερούν άνθρωποι που πραγματικά μόχθησαν και ξοδεύτηκαν για να αποκτήσουν αυτές τις πιστοποιήσεις, που σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κάλυψη κάποιας θέσης. Υπάρχει όμως και μία ακόμη παράμετρος. Σε επαγγέλματα υψηλής ευθύνης – όπως η ιατρική, η μηχανική ή η εκπαίδευση – η έλλειψη ουσιαστικών γνώσεων μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες, πέρα από τις χαμηλού επιπέδου υπηρεσίες.