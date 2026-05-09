Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα μόλις στο 6ο λεπτό, όταν ο Χράφενμπερχ εξαπέλυσε εντυπωσιακό σουτ έξω από την περιοχή, στέλνοντας τη μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας της Τσέλσι.

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ συνέχισε να πιέζει και λίγο αργότερα έχασε μεγάλη ευκαιρία για δεύτερο γκολ με τον Φαν Ντάικ, ωστόσο η Τσέλσι σταδιακά ισορρόπησε το παιχνίδι και άρχισε να γίνεται πιο απειλητική.

Η ισοφάριση ήρθε στο 35’, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ και σύγχυση στην περιοχή, ο Έντσο Φερνάντες βρέθηκε στο σωστό σημείο και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Λίγο πριν το ημίχρονο, ο Αργεντινός μέσος άγγιξε και την ανατροπή, όμως ο Μαμαρντασβίλι κράτησε όρθια τη Λίβερπουλ με σημαντική επέμβαση σε τετ α τετ.

Στο δεύτερο μέρος οι δύο ομάδες βρήκαν ξανά δίχτυα, όμως τόσο το γκολ του Πάλμερ για την Τσέλσι όσο και εκείνο του Τζόουνς για τη Λίβερπουλ ακυρώθηκαν έπειτα από έλεγχο στο VAR για οφσάιντ.

Στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης η Λίβερπουλ πίεσε έντονα για το νικητήριο γκολ, όμως στάθηκε άτυχη. Ο Σομποσλάι είδε το δυνατό του σουτ να σταματά στο δοκάρι, ενώ λίγο αργότερα και η κεφαλιά του Φαν Ντάικ κατέληξε στο οριζόντιο.

Το 1-1 παρέμεινε μέχρι το φινάλε, με την Τσέλσι να βάζει τέλος στο αρνητικό της σερί και τη Λίβερπουλ να χάνει έδαφος στη μάχη της τετράδας.