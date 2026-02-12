Σε νέο γύρο πλειστηριασμών ακινήτων προχωρά η ΑΑΔΕ από τον Μάρτιο εντείνοντας την πίεση σε όσους έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία και κυρίως στους μεγαλοοφειλέτες οι οποίοι έχουν γυρίσει την πλάτη στις ρυθμίσεις.
Ούτε ένα, ούτε δυο αλλά 40 ακίνητα οφειλετών της εφορίας έχουν δρομολογηθεί για να βγουν στο ηλεκτρονικό σφυρί από τα τέλη του επόμενου μήνα μέχρι τις αρχές Ιουνίου. Στη λίστα περιλαμβάνονται ακίνητα όλων των ειδών από κατοικίες, επαγγελματικά και βιομηχανικά κτίρια, οικόπεδα μέχρι αγροτεμάχια. Οι τιμές πρώτης προσφοράς ξεκινούν από 7.000 ευρώ και φτάνουν ακόμη και έως τα 3,5 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ξεπερνούν τα 112,5 δις ευρώ ενώ ανοιχτοί σε δεσμεύσεις και κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται πάνω από 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι. Η ΑΑΔΕ ανεβάζει ταχύτητες για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών τοποθετώντας τον πήχη πάνω από 6 δις. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.
Η λίστα
Στη λίστα με τους πλειστηριασμούς ακινήτων που έχουν δρομολογηθεί ξεχωρίζουν:
– Διαμέρισμα δευτέρου ορόφου 114 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή με τιμή πρώτης προσφοράς 247.000 ευρώ.
– Διαμέρισμα πέμπτου ορόφου 113,65 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή με θέση στάθμευσης 11 τ.μ. και δώμα 60,74 τ.μ. και τιμή πρώτης προσφοράς 340.000 ευρώ.
– Οικόπεδο 346,85 με οικία 80,63 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή με τιμή πρώτης προσφοράς 260.000 ευρώ.
– Διαμέρισμα πρώτου ορόφου 136,90 τ.μ. στην Κηφισιά με τιμή πρώτης προσφοράς 396.000 ευρώ.
– Αγρός 5,8 στρεμμάτων με βιομηχανικό κτίριο 595 τ.μ. στο δημοτικό διαμέρισμα Πλατύκαμπου Λάρισας. Τιμή πρώτης προσφοράς 220.000 ευρώ.
– Διαμέρισμα πέμπτου ορόφου 80,50 τ.μ. στο Περιστέρι. Τιμή πρώτης προσφοράς 126.000 ευρώ.
– Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο 780,89 τ.μ. με οικοδομή και θέσεις στάθμευσης στη Νέα Ιωνία. Τιμή πρώτης προσφοράς 2,5 εκατ. ευρώ.
– Αγροτεμάχιο με βιομηχανική εγκατάσταση στη Βοιωτία. Το αγροτεμάχιο έχει έκταση 25.460 τ.μ. Τιμή πρώτης προσφοράς 3,5 εκατ. ευρώ.
Πώς και πότε γίνονται πλειστηριασμοί ακινήτων
Για οφειλές μεγάλου ύψους η εφορία προχωρά σε δεσμεύσεις, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς ακινήτων του οφειλέτη, από τους οποίους εξαιρείται, υπό προϋποθέσεις, μόνο η πρώτη κατοικία.
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, πριν από τον πλειστηριασμό των ακινήτων γίνεται η κατάσχεση, αλλά πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης, καθίσταται υποχρεωτική η κοινοποίηση από τη φορολογική διοίκηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής/υπερημερίας. Αντίθετα, δεν απαιτείται ειδοποίηση για τις κατασχέσεις χρηματικών ποσών.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τίθεται σε κίνδυνο η είσπραξη της οφειλής, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να παρακάμψει την τήρηση της ανωτέρω προδικασίας και να δεσμεύσει τα ακίνητα πριν ειδοποιήσει τον οφειλέτη.
Ως προς τις συνέπειες της κατάσχεσης του ακινήτου ισχύουν τα εξής:
– Από την ημέρα επίδοσης στον οφειλέτη αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης, αυτός στερείται του δικαιώματος ελεύθερης διάθεσης του ακινήτου και των συστατικών στοιχείων του ακινήτου ακόμη και εάν αυτά δεν περιγράφονται στην έκθεση κατάσχεσης ή αν ήταν παρών ο οφειλέτης κατά την κατάσχεση, από τότε.
– Η έκθεση κατάσχεσης δεν σημαίνει και πλειστηριασμό.
– Εφόσον, ο οφειλέτης δεν έχει εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Υπηρεσίας, υποχρεούται , μετά την παρέλευση 40 ημερών και το αργότερο σε 4 μήνες από την κατάσχεση, να ορίσει ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε 5 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος.
– Εάν δεν διενεργηθεί ο πλειστηριασμός την ορισθείσα με το πρόγραμμα ημέρα, εκδίδει νέο πρόγραμμα, το αργότερο εντός έτους από την ημέρα που ο πλειστηριασμός δεν διενεργήθηκε ή ανεστάλη και ορίζει νέα ημερομηνία κατά τα ανωτέρω. Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν τηρούνται εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος που αναφέρεται σε αιτιολογημένη έκθεση του Προϊσταμένου.
– Η έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού μετά την πάροδο των νόμιμων προθεσμιών, δεν επιφέρει ακυρότητα αυτού.
– Αναστολή εκτέλεσης του εκδοθέντος προγράμματος πλειστηριασμού επιτυγχάνεται με την ένταξη του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών του, ή με την έκδοση δικαστικής απόφασης περί αναστολής του.
