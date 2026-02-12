Σε νέο γύρο πλειστηριασμών ακινήτων προχωρά η ΑΑΔΕ από τον Μάρτιο εντείνοντας την πίεση σε όσους έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία και κυρίως στους μεγαλοοφειλέτες οι οποίοι έχουν γυρίσει την πλάτη στις ρυθμίσεις.

Ούτε ένα, ούτε δυο αλλά 40 ακίνητα οφειλετών της εφορίας έχουν δρομολογηθεί για να βγουν στο ηλεκτρονικό σφυρί από τα τέλη του επόμενου μήνα μέχρι τις αρχές Ιουνίου. Στη λίστα περιλαμβάνονται ακίνητα όλων των ειδών από κατοικίες, επαγγελματικά και βιομηχανικά κτίρια, οικόπεδα μέχρι αγροτεμάχια. Οι τιμές πρώτης προσφοράς ξεκινούν από 7.000 ευρώ και φτάνουν ακόμη και έως τα 3,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ξεπερνούν τα 112,5 δις ευρώ ενώ ανοιχτοί σε δεσμεύσεις και κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται πάνω από 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι. Η ΑΑΔΕ ανεβάζει ταχύτητες για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών τοποθετώντας τον πήχη πάνω από 6 δις. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.

Η λίστα

Στη λίστα με τους πλειστηριασμούς ακινήτων που έχουν δρομολογηθεί ξεχωρίζουν:

– Διαμέρισμα δευτέρου ορόφου 114 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή με τιμή πρώτης προσφοράς 247.000 ευρώ.

– Διαμέρισμα πέμπτου ορόφου 113,65 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή με θέση στάθμευσης 11 τ.μ. και δώμα 60,74 τ.μ. και τιμή πρώτης προσφοράς 340.000 ευρώ.

– Οικόπεδο 346,85 με οικία 80,63 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή με τιμή πρώτης προσφοράς 260.000 ευρώ.

– Διαμέρισμα πρώτου ορόφου 136,90 τ.μ. στην Κηφισιά με τιμή πρώτης προσφοράς 396.000 ευρώ.

– Αγρός 5,8 στρεμμάτων με βιομηχανικό κτίριο 595 τ.μ. στο δημοτικό διαμέρισμα Πλατύκαμπου Λάρισας. Τιμή πρώτης προσφοράς 220.000 ευρώ.

– Διαμέρισμα πέμπτου ορόφου 80,50 τ.μ. στο Περιστέρι. Τιμή πρώτης προσφοράς 126.000 ευρώ.

– Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο 780,89 τ.μ. με οικοδομή και θέσεις στάθμευσης στη Νέα Ιωνία. Τιμή πρώτης προσφοράς 2,5 εκατ. ευρώ.

– Αγροτεμάχιο με βιομηχανική εγκατάσταση στη Βοιωτία. Το αγροτεμάχιο έχει έκταση 25.460 τ.μ. Τιμή πρώτης προσφοράς 3,5 εκατ. ευρώ.