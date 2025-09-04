Σε νέα φάση φαίνεται να εισέρχονται οι σχέσεις Ρωσίας και Βρετανίας μετά τις δηλώσεις κορυφαίου Ρώσου αξιωματούχου για αντίποινα, ως απάντηση στη χρηματοδότηση του ουκρανικού στρατού από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Συγκεκριμένα, η Ρωσία απείλησε με περαιτέρω κατάληψη ουκρανικών εδαφών αλλά και με προσπάθειες απόκτησης βρετανικών ιδιοκτησιών, κλιμακώνοντας την ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, ανακοίνωσε ότι στρατιωτική στήριξη αξίας τουλάχιστον ενός δισεκατομμυρίου στερλινών προς την Ουκρανία χρηματοδοτήθηκε μέσω κονδυλίων που προήλθαν από δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας. Η κίνηση αυτή καταγράφεται ως σημαντική στροφή στη διαχείριση των κρατικών πόρων για την ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας.

Αντίδραση Μεντβέντεφ: “Θα απαντήσουμε με τον ίδιο τρόπο”

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σε ανάρτησή του στο Telegram, υπογράμμισε ότι η ρωσική πλευρά δεν διαθέτει επιλογές για δικαστική διεκδίκηση των χρημάτων. “Δεδομένου ότι τα χρήματα δεν μπορούν να ανακτηθούν στο δικαστήριο για προφανείς λόγους, η χώρα μας έχει μόνο έναν τρόπο να πάρει πίσω τα τιμαλφή: να τα πάρει πίσω σε είδος. Δηλαδή σε ‘ουκρανική γη΄ και σε άλλη ακίνητη και κινητή περιουσία που βρίσκεται εκεί”, επισήμανε χαρακτηριστικά ο Μεντβέντεφ.

Στη συνέχεια, ο Ρώσος αξιωματούχος προειδοποίησε για πιθανά αντίμετρα απέναντι στη Βρετανία, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε “παράνομη κατάσχεση δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων ή κερδών” θα συνοδευτεί από κατάσχεση “τιμαλφών του Βρετανικού Στέμματος”. Αυτό, όπως εξήγησε, περιλαμβάνει και τις βρετανικές ιδιοκτησίες που υπάρχουν στη Ρωσία.