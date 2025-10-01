Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, επιτέθηκε με ειρωνεία στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβητώντας τους ισχυρισμούς του για αποστολή αμερικανικών πυρηνικών υποβρυχίων κοντά στις ρωσικές ακτές.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε χθες, Τρίτη, τον Μεντβέντεφ «ηλίθιο άτομο», υποστηρίζοντας ότι είχε μετακινήσει «ένα ή δύο υποβρύχια» προς τη Ρωσία. Είχε μάλιστα δηλώσει ήδη από τον Αύγουστο πως είχε δώσει εντολή για αναδιάταξη δύο πυρηνικών υποβρυχίων σε «κατάλληλες περιοχές», ως απάντηση σε απειλές από τη Μόσχα.

Απαντώντας, ο Μεντβέντεφ σχολίασε στο X: «Νέο επεισόδιο στο σήριαλ του θρίλερ». Πρόσθεσε πως ο Τραμπ επανέφερε την υπόθεση με τα υποβρύχια που δήθεν έστειλε στις ρωσικές ακτές, επιμένοντας ότι είναι «πολύ καλά κρυμμένα».

Ο Ρώσος αξιωματούχος κατέληξε με σαρκασμό: «Όπως λέει το ρητό, είναι δύσκολο να βρεις μια μαύρη γάτα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο — ιδιαίτερα αν δεν είναι εκεί».