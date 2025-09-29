Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και συμπρόεδρος της ρωσικής Υπηρεσίας Ασφαλείας, Ντιμίτρι Μεντβέντεφ, προχώρησε σε προειδοποίηση προς τις ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας μέσω ανάρτησης στο Telegram ότι ένας πόλεμος με τη Ρωσία θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε σύγκρουση με όπλα μαζικής καταστροφής.

Ο Μεντβέντεφ τόνισε ότι η Ρωσία δεν επιδιώκει έναν τέτοιο πόλεμο, αλλά προειδοποίησε πως η Ευρώπη «δεν μπορεί να αντέξει έναν πόλεμο με τη Ρωσία» και ότι πάντα υπάρχει ο κίνδυνος ενός «μοιραίου λάθους».

«Και σε μία τέτοια σύγκρουση υπάρχει ο πραγματικός κίνδυνος να κλιμακωθεί σε πόλεμο με τη χρήση όπλων μαζικής καταστροφής», σημείωσε ακόμη ο Μεντβέντεφ.

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι ο Μεντβέντεφ αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην Ευρώπη και όχι στο ΝΑΤΟ, το οποίο περιλαμβάνει και τις ΗΠΑ. Η συγκεκριμένη διατύπωση φαίνεται σκόπιμη, καθώς στοχεύει στην ανάδειξη των διαφορών εντός του «δυτικού μπλοκ».