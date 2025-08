Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, και τον πρώην πρόεδρο της Ρωσίας και νυν αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ κλιμακώνεται επικίνδυνα. Μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Ρώσου αξιωματούχου, ο Τραμπ απάντησε με μία από τις πιο σοβαρές στρατιωτικές κινήσεις της θητείας του, διατάσσοντας την αποστολή δύο πυρηνικών υποβρυχίων σε περιοχές κοντά στη Ρωσία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social ότι έδωσε εντολή σε δύο πυρηνικά υποβρύχια να πάρουν θέση κοντά στη Ρωσία, κάνοντας λόγο για απάντηση στις «ανόητες και εμπρηστικές δηλώσεις» του Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

«Διέταξα δύο πυρηνικά υποβρύχια να πάρουν θέση στις κατάλληλες περιοχές, για την περίπτωση που αυτές οι ανόητες και εμπρηστικές δηλώσεις είναι κάτι περισσότερο από αυτό», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε πως οι λέξεις έχουν σημασία και ενδέχεται να έχουν «απρόβλεπτες συνέπειες», εκφράζοντας την ελπίδα να μην οδηγηθούν τα πράγματα στα άκρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα υποβρύχια του αμερικανικού στόλου είναι πυρηνοκίνητα και έχουν τη δυνατότητα να φέρουν πυρηνικά όπλα, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εντολή μετακίνησής τους κοντά στη Ρωσία.

Σε άλλη του ανάρτηση, ο Τραμπ επιτέθηκε προσωπικά στον Μεντβέντεφ, τον οποίο χαρακτήρισε «αποτυχημένο» πρώην πρόεδρο, με σαφή προειδοποίηση:

«Ας πει κάποιος στον Μεντβέντεφ, τον αποτυχημένο πρώην πρόεδρο της Ρωσίας, που νομίζει ότι είναι ακόμα πρόεδρος, να προσέχει τα λόγια του. Παίζει με τη φωτιά!»

Η αντίδραση αυτή έρχεται μετά τις ειρωνείες του Ρώσου αξιωματούχου απέναντι στο νέο τελεσίγραφο του Τραμπ προς τη Μόσχα για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, γνωστός για τη σκληρή του ρητορική στα κοινωνικά δίκτυα, ανάρτησε στο Χ την άποψή του για τα τελεσίγραφα Τραμπ:

«Ο Τραμπ παίζει με τελεσίγραφα: πρώτα 50 ημέρες, τώρα 10… Ας θυμάται δύο πράγματα: 1. Η Ρωσία δεν είναι το Ισραήλ ούτε το Ιράν. 2. Κάθε τελεσίγραφο είναι μια απειλή – ένα βήμα πιο κοντά στον πόλεμο».

Trump’s playing the ultimatum game with Russia: 50 days or 10… He should remember 2 things:

1. Russia isn’t Israel or even Iran.

2. Each new ultimatum is a threat and a step towards war. Not between Russia and Ukraine, but with his own country. Don’t go down the Sleepy Joe road!

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 28, 2025